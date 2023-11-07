Dolar/TL, 28,47 seviyesinde işlem görüyor

Dün, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,17 artışla 28,4386'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 28,4740'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 30,4580'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 düşüşle 35,0760'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 105,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,070 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 puan seviyesinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.