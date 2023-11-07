Bakan Tunç'tan 'dezenformasyon yasası' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'dezenformasyon yasası' açıklaması
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
İnternette satılan ürünler için daha etkin denetim dönemi başlıyor
İnternette satılan ürünler için daha etkin denetim dönemi başlıyor
'1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına açıklama
'1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına açıklama
Yedieminlerdeki araçların satışı başladı: Süreç nasıl işleyecek?
Yedieminlerdeki araçların satışı başladı: Süreç nasıl işleyecek?
Çalışanların yüzde 41'i, ilk maaşını almadan yeni iş arıyor
Çalışanların yüzde 41'i, ilk maaşını almadan yeni iş arıyor
TBMM'nin lokanta ve işletmelerinde İsrail'e boykot kararı
TBMM'nin lokanta ve işletmelerinde İsrail'e boykot kararı
Tarım Kredi Market'in yüzde 50 indirim sözü kısa sürdü
Tarım Kredi Market'in yüzde 50 indirim sözü kısa sürdü
Al daireyi ver tarlayı: Nakit bulamayan 'takas'a başladı
Al daireyi ver tarlayı: Nakit bulamayan 'takas'a başladı
8 soruda Ev sahibi ve kiracıların yasal hakları
8 soruda Ev sahibi ve kiracıların yasal hakları
Yer'altın'da 380 milyar dolar var
Yer'altın'da 380 milyar dolar var
Milyonlarca öğrenci için ilk ara tatil 10 Kasım'da başlıyor
Milyonlarca öğrenci için ilk ara tatil 10 Kasım'da başlıyor
İsrail menşeli ürünlere boykot büyüyor
İsrail menşeli ürünlere boykot büyüyor
'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasına Belediyeden açıklama
'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasına Belediyeden açıklama
Devrilen araçtaki LPG tankı patladı: Anne ve çocuğu öldü
Devrilen araçtaki LPG tankı patladı: Anne ve çocuğu öldü
Kargoyla gönderilen çekleri çalan kuryeye 'görevi kötüye kullanma' davası
Kargoyla gönderilen çekleri çalan kuryeye 'görevi kötüye kullanma' davası
Merkez'den enflasyon raporu: Gıdada gerileme var
Merkez'den enflasyon raporu: Gıdada gerileme var
Bakan Tunç açıkladı: Hukuk mesleklerine giriş sınavı geliyor
Bakan Tunç açıkladı: Hukuk mesleklerine giriş sınavı geliyor
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında 27 şirkete kayyum atandı
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında 27 şirkete kayyum atandı
Bakanlıktan 'evlilik kredisi vaadi' uyarısı
Bakanlıktan 'evlilik kredisi vaadi' uyarısı
KYK yurdunda kalan 140 öğrenci zehirlendi, Valilik açıklama yaptı
KYK yurdunda kalan 140 öğrenci zehirlendi, Valilik açıklama yaptı
Bakan Fidan, Blinken'la görüşmesinde, Gazze'de acilen ateşkes istedi
Bakan Fidan, Blinken'la görüşmesinde, Gazze'de acilen ateşkes istedi
İhracatın lokomotifi otomotiv endüstrisi oldu
İhracatın lokomotifi otomotiv endüstrisi oldu
Aydın Söke'yi sel vurdu: Kayıp bir kişi aranıyor
Aydın Söke'yi sel vurdu: Kayıp bir kişi aranıyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin, il müdürleriyle bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, il müdürleriyle bir araya geldi
Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti
Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti
Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin yüzünü güldüreceğiz
Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin yüzünü güldüreceğiz
İŞKUR Antalya İl Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
İŞKUR Antalya İl Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
'İhracat tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık'
'İhracat tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık'
Dilan Polat ve Engin Polat'ın neden tutuklandığı ortaya çıktı
Dilan Polat ve Engin Polat'ın neden tutuklandığı ortaya çıktı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yedieminlerdeki araçların satışı başladı: Süreç nasıl işleyecek?

Hukuken muhafazasına gerek kalmayan yedieminlerdeki hacizli malların satışına ilişkin süreç başladı. Söz konusu malların taraflarca alınmaması durumunda bedeli karşılığında MKE'ye, bunun da mümkün olmaması halinde bedelsiz olarak Türk Kızılaya devredilmesi uygulaması start aldı. Peki süreç nasıl işleyecek? İhaleler ne zaman yapılacak?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 10:50, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 10:50
Yazdır
Yedieminlerdeki araçların satışı başladı: Süreç nasıl işleyecek?

İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. maddeyle yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların satışına ilişkin tebliğ 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandı ve bu doğrultuda uygulama 1 Kasım'da başlatıldı.

Bu kapsamda, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine malı alması imkanı tanınacak.

Tanınan hakların kullanılmaması durumunda sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar, kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı MKE A.Ş'ye devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilecek, hak sahiplerine ödenecek.

Belirtilen mallar, MKE A.Ş'ye de devredilmemesi durumunda çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararların önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneğine bedelsiz olarak devredilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yedieminlerdeki araçların satış sürecinin nasıl olacağını sosyal medya hesabından madde madde paylaştı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

1-10 Kasım tarihleri arasında GÜMRÜK İDARESİ, 4458 sayılı Kanun kapsamında serbest dolaşımda olmayan tasfiye konusu malın teslimi için başvurarak teslim alabilir.

Bu şekilde mal tasfiye edilmezse TAHSİL DAİRESİ, anılan süreyi takip eden on gün içinde (10-20 Kasım), 6183 sayılı Kanun uyarınca üzerinde haciz bulunan malı muhafaza veya satış işlemlerini yapmak üzere alabilir.

İLK HAK SAHİBİNİN

Mal gene tasfiye edilemezse BORÇLU, ilgili Tebliğ'in 9.maddesinde anılan süreyi takip eden on gün içinde (20-30 Kasım) tarifeye göre belirlenen yedieminlik ücretini ödemek suretiyle malı teslim alabilir.

Mal bu suretle de tasfiye edilmezse REHİN HAKKI SAHİBİ, 10'uncu maddedeki süreyi takip eden on gün içinde (1-10 Aralık), rehinden kaynaklanan hakkını kullanabilir.

10 ARALIK'TA İTİBAREN ONLİNE SATILACAK

Sicile kayıtlı mallar bakımından anılan maddeler uyarınca mal tasfiye edilmezse tasfiye dairesi, 11'inci maddedeki sürenin dolmasını müteakip (10 Aralıktan itibaren) gecikmeksizin malın RESEN SATIŞ İŞLEMLERİNE başlayacak. Satış işlemleri elektronik satış portalında yapılacak. (Her tasfiye dairesinin satış takvimi kendi sürecinde ilerleyecektir.)

Bu usulle de satılamayan mallar için malın mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyen YEDİEMİNE SATIŞ suretiyle işlemlerin yapılamamasından itibaren 10 gün içinde teslim edilir.

BURAYA KADAR BİR DEVİR OLMAZSA MKE ALABİLİR

Sicile kayıtlı mallar bakımından yukarıdaki maddeler uyarınca mal tasfiye edilmezse malı devralmak isteyen MKE A.Ş., Tebliğ'in 13'üncü maddesindeki süreyi takip eden bir ay içinde hurda bedelini ödeyerek malı teslim alabilir.

YİNE TASFİYE EDİLEMEZSE KIZILAY'A DEVREDİLECEK

Malın hala tasfiye edilememesi halinde, malın mülkiyetinin bedelsiz olarak icra mahkemesi kararıyla KIZILAY'A devrine geçilecektir.

ARAÇLAR NEREDEN SATILACAK?

Satışa çıkarılmadan önce araçlar ilk olarak sahiplerine almaları teklif edilecek. Sahibi tarafından alınmayan araç, e-ihale yoluyla satışa çıkarılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber