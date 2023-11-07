İstanbul'da belediyelerin boykot eylemi yaygınlaşıyor

Yerleşim alanı, mülteci kampı, kamu binası, hastane, eğitim kurumu ve ibadethane ayrımı gözetmeksizin saldıran İsrail ordusuna uluslararası bazı firmaların desteği kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının çağrısı ile ilçe belediyeleri peş peşe açıklamalarla İsrail menşeli ürünleri ve İsrail'e desteğini duyuran firmaları boykot edeceklerini sosyal medyadan paylaştı.

Boykot eylemine destek veren belediyeler, Filistin'deki katliama destek veren firmalara karşı sessiz kalmadıklarını gösterdi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağını bildirdi.

Başakşehir Belediyesi, yaptığı paylaşımda "Kıymetli komşularımız, mola kafelerimizde İsrail menşeli hiçbir ürün satılmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Bayrampaşa Belediyesi "Sosyal tesislerimizde İsrail menşeli ürünlere yer yok. Filistinli kardeşlerimizin daima yanındayız" sloganıyla boykota destek verdiklerini duyurdu.

Beyoğlu Belediyesi ise Filistin'in yanında olduklarını belirterek, saldırıların ilk gününden itibaren belediyeye ait tesislerde İsrail'e ait markaların ürünlerinin satılmadığını kaydetti.

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, açıklamasında, Filistin halkının İsrail'in saldırıları altında büyük acılar çektiğini vurgulayarak, "Filistin'in yanındayız, Filistin'e yapılan zulme sessiz kalmıyoruz. Belediyemize ait sosyal tesislerimizde İsrail destekçisi ürünlerin satışı yapılmamaktadır." bilgisini paylaştı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de benzer açıklamalarla boykot kararı aldıklarını duyurdu.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız." başlıklı paylaşımında sosyal tesislerinde İsrail destekçisi ürünlerin satış ve dağıtımının yasaklandığını aktardı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Filistin'in haklı mücadelesinde zalimliğe ve haksızlığa karşı taraflarının açık ve net olduğunu bildirdi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Filistin'in yanında olduklarını dile getirirken Güngören Belediyesi, "Geçici değil kalıcı boykot!" başlığıyla açıklama yaptı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü boykota katıldıklarını duyurdu.

- "Katliama sessiz kalarak destek sağlamış olan kuruluşların ürünleri de boykot edilecektir"

Silivri Belediyesi de başlatılan boykot çalışmasına katıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kendilerine ait sosyal tesislerde İsrail menşeli ürünler satılmadığına dikkat çekilerek, "İsrail'in Filistin Gazze'de yaptığı katliama sessiz kalarak destek sağlamış olan kuruluşların ürünleri de boykot edilecektir. İlçemizdeki tüm kuruluşların ticari değil insani duygu ve düşünceleri dikkate alması daha da anlamlı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Sultanbeyli Belediyesi ise "İsrail barbarlığına karşı daima Filistinli kardeşlerimizin tarafındayız. Belediyemize ait tüm tesislerimizde, İsrail menşeli hiçbir ürünün satışı yapılmamaktadır. Her alanda, tüm imkanlarımızla işgalci İsrail'le mücadele edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, boykot kararlarının kalıcı olacağının altını çizerek, İsrail'in karşısında olduklarını ve vatandaşları da geçici değil sürekli boykota davet ettiklerini kaydetti.

Ümraniye Belediyesi ile Zeytinburnu Belediyesi, boykot kararlarının yanı sıra dualarının Filistinlilerle olduğunu aktardı.

- "Vatandaşımızın bir hassasiyetiydi, biz bu hassasiyeti ete kemiğe büründürdük"

AK Parti İstanbul Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ejder Batur, Gazze'de bir insanlık katliamı yaşandığını ifade etti.

Batur, "Bir kez daha İstanbul'daki 24 ilçe belediyemizle, belediyelerimizin gerek sosyal marketlerinde gerekse tüm iştiraklerinde kullandığı İsrail menşeli ürünleri artık kullanmayacağız, kullandırtmayacağız ve bu ürünleri boykot ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu kurumlarını ve bütün belediyeleri boykota davet eden Batur, şunları kaydetti:

"Belediyelerimizin bütün iştiraklerinde İsrail menşeli ürünler kullanılmayacak. Vatandaşımızın bir hassasiyetiydi, biz bu hassasiyeti ete kemiğe büründürdük. Diğer belediyelerden de aynı şekilde aynı hassasiyeti bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da bu boykota yine destek olmaya davet ediyoruz."