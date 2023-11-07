Polat ailesinin sistemi nasıl işledi?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın sorgu tutanaklarını ortaya çıktı. DW Türkçe'de yer alan habere göre, Polat çifti ve aile üyeleri büyük bir kara para aklama sistemi kurdu. DW'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu tutanaklarına dayandırdığı haberinden, mali polisin Polat ailesinin bütün para trafiğini ayrıntılı olarak incelediği anlaşılıyor.

Polat çifti ile birlikte 12 kişinin tutuklandığı soruşturmada şüphelilere "kara para aklamak", "sahte belge düzenleyerek vergi kaçırmak" ve "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak" suçlamaları yöneltiliyor.

Emniyet tutanaklarında Polat çiftine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna dayandırılan temel suçlama, 250 milyon TL'lik "kara para aklama" iddiası. MASAK'ın incelemesinde Engin Polat'ın 2022-2023 yıllarında banka hesaplarından 72 milyon 524 bin TL para çıkışı tespit etti. Aynı yıllara ilişkin para girişi miktarı ise 38 milyon 109 bin TL olarak belirlendi.

Engin Polat ise emniyetteki sorgusunda "Hesaplardaki bu meblağların ticari faaliyetlerinden kazanıp kendi hesabına yatırdığı olağan harcamalar olduğunu, her bir paranın nereye yatırıldığı ve nereden geldiğinin belli olduğunu" ileri sürerek, "Yıllara göre kazancımın artmasının ise enflasyon artışından kaynaklandığını." savundu.

TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETLER KULLANILDI

Elde edilen bilgiler ışığında soruşturmacılara göre, "Kara para aklama suçu" için herhangi bir SGK'lı çalışanı olmayan "tasfiye halindeki" şirketler kullanıldı. Bunlardan biri de Dilan Polat'ın "Reklam yüzü" olduğu Rise and Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ve Anonim Şirketi. Engin Polat'ın dayısının eşinin "Yetkili" olarak gösterildiği şirketin sahibi ise Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'a ait Dipomed Medikal'in olduğu tespit edildi.

SAHTE FATURA İÇİN ŞİRKET KURULDU

Buna göre, Rise and Shine adlı şirket tasfiye halinde olan ve kayıtlarda SGK'lı çalışanı bulunmayan Fekpen Plastik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Byzgun Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Tekbaşer Metal ve Sanayi Mamulleri Ticaret Anonim Şirketi'nden toplamda 160 milyon TL'lik "sahte fatura" aldı. Mali Şube polislerine göre bu üç şirket sahte belge düzenleme amacıyla kuruldu ve şirketler arasında gerçek bir mal alış ve satışı olmadı.

Polislerin sorusu üzerine Engin Polat, firmalar ile ilgili bir bilgisinin olmadığını, aralarında ticari bir ilişki de bulunmadığını savundu.

SAHTE FATURALARI PAYLAŞTILAR

Polislere göre, Rise and Shine şirketinin paravan firmalardan aldığı sahte faturaları Polat çiftinin firmaları arasında paylaştırıldı. Polis, buradan yola çıkarak Engin Polat'tan "Rise and Shine isimli şirketin paravan firmalardan temin ettiği paraları neden farklı firmalar aracı kılınarak MİLDA Gayrimenkul isimli firmaya aktarıldığını, sahte fatura ile kazanıldığı gösterilen paraların kaynağını, nerelerde harcanıldığını, bu işlerin genel olarak kim tarafından takip edildiğini, kimlerin bu işlemde ne şekilde görev aldığını açıklayınız" talebinde bulundu.

Daha önce ifadesinde "Bir ticari ilişkim yok, tanımıyorum" diyen Engin Polat, bu talep üzerine ise tam tersi yanıt verdi:

"Rise and Shine unvanlı şirket dayımın karısı Nilgün Yılmaz'a ait olduğunu bilirim, babama ait Dipomed firması ile bağını bilirim. Dipomed firmasının sahibi babam Sezgin Polat'ın vekaleten bu firmayı yönettiğini bilirim. Rise and Shine firmasından paraların şahsıma ait MİLDA Gayrimenkul firmasına aktarıldığını kabul etmiyorum. Fakat MİLDA gayrimenkul firmasında inşaat işine başlayacağımdan, dönem dönem babam Sezgin Polat'tan borç aldığımı biliyorum, bunlarda resmi defter ve belgelerde mevcuttur."

3,5 MİLYONLUK MAL ALINMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Kara para aklamak için kullanıldığı iddia edilen bir diğer şirket ise tasfiye halinde Jineps Grup Yapı İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi. Polat, bu şirketle de ticari bağının olmadığını, firmayı tanımadığını, varsa bile hatırlamadığını söyledi. Mali polise göre ise bu şirket DLN Polat Güzellik Şirketi'ne sahte fatura düzenliyordu. Bu yolla şirkete, Jineps tarafından 3 milyon 561 bin TL değerinde gerçek bir mal alış ve satışı olmayan sahte fatura düzenlendi.

Engin Polat, bu suçlamaya karşılık ise "Firmayı tanımıyorum, firma adına mal alışı olmuş olabilir. Benim dönemimde ise bu alışlara vakıf değilim. Defter ve kayıtlarımızda mevcuttur, şirketimize kesmiş olduğu faturaların mallarını kesin almışızdır, sahte fatura düzenlediği konusunda bir bilgim yoktur, sahte fatura temini için bir girişimde bulunmadım, söyleyeceklerim bundan ibarettir" dedi.

Ancak MASAK, DLN Polat Güzellik Ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi isimli şirkete gelen paraların 17 milyon 679 bin TL'sinin Engin Polat'ın babasına ait Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne aktarıldığını belirledi. Belgelere göre 6 milyon 966 bin TL ise Tasfiye Halindeki Jineps Gümüş İmalat Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne aktarıldı. 900 bin TL ise Engin Polat'a havale edilirken 14 milyon 191 bin TL ise Engin Polat ile Dilan Polat A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı Alper Kürşat Polat tarafından nakit olarak çekildi.

BABA DA İŞİN İÇİNDE

Tutuklu şüpheli Engin Polat, sorgusunda bu para transferlerini "detaylı hatırlamadığını" söyledi, DLN Polat şirketinin Dipomed Medikal'den cihaz ve ürün alması, bunun karşılığı ödeme yapmasının yüksek ihtimal olduğunu savundu.

Dipomed Medikal Şirketi de aralarında mal alış-satışı gibi gösterilmiş şekilde Jineps Şirketi'nden 14 milyon 901 bin TL değerinde sahte fatura aldı. Engin Polat ise bu şirketle bir bağının olmadığını savundu. Polisler, Dipomed'in paravan şirketten aldığı bu sahte faturaları MİLDA Gayrimenkul'e aktardığını tespit etti. Polat ise babasının şirketinden sahte fatura alınıp alınmadığını bilmediğini söyledi.

Engin Polat, bu şirketle ilgili suçlamaya da "MİLDA Gayrimenkul'e bankalara babam gittiğinden vekaleten adıma para yatırımlığı olmuştur. Bu paraların Dipomed Medikal ile ilgisi yoktur. Daha önceki ve şimdiki ticari hayatımda kazandığım paraları babamın aracılığı ile bankaya yatırmışımdır. Bunun sebebi ide yoğun olmam sebebi ile bankaya gidip gelemediğimdendir. Lakin dönem dönem yukarıda da beyan ettiğim üzere dönem dönem baba oğul ilişkisinden kaynaklı babamdan borç para almışlığım vardır. Sahte fatura hakkında bir bilgim yoktur" dedi.

Bir başka sahte fatura ilişkisi ise Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile Jineps AŞ arasında oldu. Jineps'in 14 milyon 901 TL değerinde gerçek bir mal alış ve satışı olmayan sahte fatura düzenlediği iddia edildi. Mali polis, Engin Polat'a bunun üzerinden "Paravan firmalardan yüksek miktarlarda aldığı faturaları ne amaçla kullandığını" sordu. Polat ise "Firma ile ticaretimiz olmuş olabilir, fatura karşılığındaki malları almışızdır, sahte fatura kestiğine dair bir bilgim yoktur, sahte fatura aldığımı kabul etmiyorum, faturaların malzeme karşılığı yapılan işlemlerdir, firmayı da sahibini de hatırlamıyorum" dedi.

SILA DOĞU'DA DA SAHTE FATURA VAR

Polis, Sinem Sıla Doğu'nun el konulan cep telefonunda Doğu'nun birden fazla kişi ile komisyon karşılığı sahte fatura temin ettiğini tespit etti. Engin Polat, Sıla Doğu'nun ticaretinin kendisiyle alakasının olmadığını, sahte faturaları kimden temin ettiğini bilmediğini savundu.

MASAK, DP Güzellik firmanın da tasfiye halindeki Fekpen Plastik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi isimli firmadan yaklaşık 150 milyon TL değerinde gerçek bir mal alış ve satışı olmayan sahte fatura aldığını tespit etti. Engin Polat, "Bu firma dediğim gibi Franchise şube verilen bir firmadır, tamamen akrabalık bağından anneanneme gelir olsun diye sözleşme imzalanmıştır, faturalardan bilgim yoktur" dedi.

Polis ise MİLDA Gayrimenkul'un 24 araç ile 15 taşınmaz mal varlığı bulunduğu tespit etti. Engin Polat, kendisine, eşine ve babasına ait birçok gayrimenkulün MİLDA Gayrimenkul'e aktarılmasının sebebinin şirkete sermaye ve malvarlığı oluşturmak amacıyla yapıldığını savundu. Şirketin inşaat işine başlayacağını savunan Polat, bunun için şirketin ipotekte kredibilitesinin yüksek tutulmasını amaçladıklarını savundu.

MASAK'a göre MİLDA Gayrimenkul'den 155 milyon 135 bin TL para çıkışı tespit edildi. Buna karşılık nakit girişi ise 130 milyon 461 TL, nakit çıkışı ise 29 milyon oldu. Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, bu şirkete 85 milyon 161 bin TL para yatırdı. Ancak MİLDA Gayrimenkul, 2023/2 döneminde 806 bin 872 TL satış, 13 bin 297 TL kar gösterirken, 2 bin 659 TL vergi ödedi.

MİLDA ŞİRKETİ KARA PARA KASASI

Polis, sorgunun sonunda Engin Polat'tan "Dolaylı ya da doğrudan yetkili olduğunuz Rise and Shine, Dilan Polat, Dipomed, DP Güzellik isimli firmalardan naylon fatura üzerinden nakit para girişi olduğu, bu paraların yine firmalarınız üzerinde gezdirilmek suretiyle dolaşımda olduğu, son olarak MİLDA Gayrimenkul isimli firma üzerinden taşınır taşınmaz mal alındığı tespit edilmiştir. Bu işlemlerin çoğunda sizin yetkili olduğunuz firmalar üzerinden olduğu görülmektedir" diyerek açıklama istedi.

Engin Polat ise iddiaları kabul etmediğini belirterek "Hiçbir firmama naylon fatura ile nakit girişi olmamıştır, kabul etmiyorum, MİLDA Gayrimenkul'deki taşınır taşınmazlarımı oraya devir ettiğimiz ortadadır, bu firmalar ile alakası yoktur" dedi. Sorgu tutanağında, DP Güzellik, Rise and Shine Şirketi, Dilan Polat Güzellik Şirketi, Dipomed Medikal'den nakit olarak çekilen tutarların; aynı gün çok kısa süre içerisinde MİLDA Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ve hesaplarınıza nakit olarak yatırıldığı vurgulandı.

Engin Polat ise bu duruma karşı "DP güzellik, Dipomed ve Rise and Shine ile akrabalarım olmasına rağmen bir ticari bağım yoktur, bankaya gidemediğimden dolayı babamda vekaletim bulunmaktaydı. Nakit yatırım ve çekim işlemlerinin vekaleten genelde babam yapmıştır. İnşaat başlamak için kaynak sağlamak için firmaları ve gayrimenkulleri bu firmaya aktardım. Bu mallak bizim yıllardır birikimlerimizdir, babamın vekaleti olması sebebi ile hesabıma nakit girişlerini kasadan babam yapmıştır, sebebi budur, suçlamaları kabul etmiyorum" savunmasını yaptı.