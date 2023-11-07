Yenilenen Bolu Dağı Tüneli'nin toplam uzunluğu 3 bin 115 metreye çıktı

Yenilenen Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, özellikle son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak mevsim normallerinin çok üstünde yağışlarla karşılaşıldığına, sel ve toprak kayması gibi olumsuz etkilere maruz kalındığına dikkati çekti.

İklim değişikliği ve yol açtığı sorunların artık insanlığın ortak meselesi olduğunu dile getiren Uraloğlu, bu yıl temmuz ayı içinde yoğun yağışların olumsuz etkilerinin Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Giresun gibi Karadeniz Bölgesi'nin neredeyse tamamında yaşandığını söyledi.

"23 kilometrelik kesimde çok önemli çalışmalar yaptık"

O günlerde "Bu tür afetlerin tekrar yaşanmaması için neler yapmaları gerektiğini masaya yatıracaklarını, daha radikal kararlar alıp teknik elemanlarla yapacakları tespitlerle önlemleri artıracaklarını" ifade ettiklerini belirten Uraloğlu, bunlardan önemlilerinden birinin hiç şüphesiz Bolu Dağı geçişi olduğunu dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul ile Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişini Ankara istikametinde 25 Eylül Pazartesi günü trafiğe kapatarak çalışmalara başladıklarını, Kaynaşlı ile Abant kavşakları arasında kalan Bolu Dağı Tüneli'nin de dahil olduğu 23 kilometrelik kesimde çok önemli çalışmalar yaptıklarını aktardı.

"Bolu Dağı'nda daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiçbirini yaşamayacağız"

Otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformunda 3 bin 25 metrelik tünel portalını çelik konstrüksiyon olarak 90 metre uzattıklarını ifade eden Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Tünelin toplam uzunluğunu 3 bin 115 metreye çıkardık. Böylece tünel portalının uzatılmasıyla, meydana gelebilecek olası heyelan oluşumunun olumsuz etkilerini ortadan kaldırdık. Yine 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimiyle derzlerin üzerine sıvı membran uygulaması yaptık. Orta refüjdeki beton bariyerleri de 3 kilometre boyunca yeniledik. İnşallah bundan sonra olası yoğun yağış döneminde bu kesimde daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiçbirini yaşamayacağız. Bolu Dağı geçişinde bu nedenlerden trafik kesintisi görmeyeceğiz."

"Yıllık 110 milyon lira tasarruf sağlayacağız"

Bakan Uraloğlu, İstanbul ile Ankara arasında önemli geçiş noktası olması sebebiyle Bolu'nun ulaşım ağının gelişmesine büyük önem verdiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Son 21 yılda Bolu'nun ulaşım ve iletişim altyapısına 30 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 173 kilometreden 301 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 192 kilometreden 428 kilometreye çıkardık. Çok yakında Bolu'nun transit yükünü azaltacak, trafiği düzenleyecek Güney Çevre Yolu'nun da resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Mevcut yol üzerinden sinyalize kavşaklarla dur-kalk yaparak 15 dakikada katedilen güzergahtaki ulaşım süresini, çevre yolumuzla 2 dakikaya düşüreceğiz. Zamandan 88 milyon lira, akaryakıttan 22 milyon lira olmak üzere yıllık 110 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da 2,7 ton azaltacağız."

"Orta Anadolu Otoyolu, afet ve acil durumlar için ikinci alternatif yol olacak"

Bakan Uraloğlu, nüfus artışı, turizm ve ticaret faaliyetlerindeki artış gibi sebeplerle seyahat talebinin sürekli arttığını belirterek, özellikle Ankara ve Karadeniz istikametinden gelen trafiğin birleştiği Anadolu Otoyolu İstanbul-Gerede kesiminde ciddi trafik yoğunluğu oluştuğunu söyledi.

Geçen yıl hizmete açtıkları Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimiyle İstanbul ile Akyazı arasındaki trafiği rahatlattıklarını dile getiren Uraloğlu, şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu'nu inşa etmeyi planladıklarını bildirdi.

Uraloğlu, Orta Anadolu Otoyolu'nu 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda tesis edeceklerini, otoyolun trafiğe 3 gidiş 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritle hizmet vermesini planladıklarını kaydetti.

Orta Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na daha hızlı bağlantısını tesis edeceklerini söyleyen Uraloğlu, ayrıca afet ve acil durumlar için ikinci alternatif yol inşa etmiş olacaklarını dile getirdi.

Bu projeler gibi Orta Anadolu Otoyolu'nun hayata geçmesinin de güzergah çevresinde bulunan yerleşimlerin ticaret ve üretim potansiyelinin artmasına önemli katkı yapacağına inandığını belirten Uraloğlu, "Ülkemiz ekonomisinin Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısını tesis etmek için yılmadan, özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle onarım çalışmaları tamamlanan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişindeki başarılı çalışmalarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Uraloğlu, daha sonra onarım çalışmaları tamamlanan otoyolun Bolu Dağı geçişinde incelemelerde bulundu. Heyelan nedeniyle yıl içinde bir süre trafiğe kapalı olan Bolu Dağı Tüneli'nin, saat 12.00'de Ankara istikametinde ulaşıma açılması planlanıyor.