Kendini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit'te bir kişinin kendisini MİT görevlisi ve jandarma istihbarat personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.