Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden örnek uygulama

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 24 Nisan 2023 tarihinde yapılan duyuruda 4 adet Şube Müdürü, 7 adet Şef ve 5 adet Memur kadrosuna atama yapılacağı ilan edildi.



Görevde yükselme sınavının yazılı aşaması 25 Haziran 2023 tarihinde Mersin Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖDUAM) tarafından yapılırken, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünce 30 Ekim 2023 tarihinde yapılan sözlü sınavda ise yazılı sınav sıralaması değiştirilmeyerek, liyakate göre değerlendirme yapılmıştır. Buna göre ise 4 adet personel Şube Müdürü kadrosuna, 7 adet personel Şef kadrosuna ve 1 adet personel Memur kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN başta olmak üzere, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi çalışanlarına kariyerlerinde bu imkanı sunarak örnek teşkil eden tüm yetkililere teşekkür ederiz.



GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLANI



GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV SONUÇLARI



GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

