Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden örnek uygulama
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğü, görevde yükselme sınavında üniversite personeline fırsat eşitliği sağlayarak liyakate dayalı kariyer imkanı sundu.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 24 Nisan 2023 tarihinde
yapılan duyuruda 4 adet Şube Müdürü, 7 adet Şef ve 5 adet Memur kadrosuna atama
yapılacağı ilan edildi.
Görevde yükselme sınavının yazılı aşaması 25 Haziran 2023 tarihinde Mersin
Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖDUAM) tarafından
yapılırken, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünce 30 Ekim 2023
tarihinde yapılan sözlü sınavda ise yazılı sınav sıralaması değiştirilmeyerek,
liyakate göre değerlendirme yapılmıştır. Buna göre ise 4 adet personel Şube
Müdürü kadrosuna, 7 adet personel Şef kadrosuna ve 1 adet personel Memur kadrosuna
atanmaya hak kazanmıştır.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN başta olmak üzere, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi çalışanlarına kariyerlerinde bu imkanı sunarak örnek teşkil eden tüm yetkililere teşekkür ederiz.
GÖREVDE
YÜKSELME YAZILI SINAV SONUÇLARI