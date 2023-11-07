Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden örnek uygulama

Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı
Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Fiyatlar değişecek: Sigortaya büyük zam geliyor
Fiyatlar değişecek: Sigortaya büyük zam geliyor
'Yavaş'ın karşısına kimi çıkarırsak çıkaralım açık ara kazanırız'
'Yavaş'ın karşısına kimi çıkarırsak çıkaralım açık ara kazanırız'
Yenilenen Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı
Yenilenen Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı
Polat ailesinin sistemi nasıl işledi?
Polat ailesinin sistemi nasıl işledi?
Bakan Tunç'tan 'dezenformasyon yasası' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'dezenformasyon yasası' açıklaması
İnternette satılan ürünler için daha etkin denetim dönemi başlıyor
İnternette satılan ürünler için daha etkin denetim dönemi başlıyor
'1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına açıklama
'1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına açıklama
Yedieminlerdeki araçların satışı başladı: Süreç nasıl işleyecek?
Yedieminlerdeki araçların satışı başladı: Süreç nasıl işleyecek?
Çalışanların yüzde 41'i, ilk maaşını almadan yeni iş arıyor
Çalışanların yüzde 41'i, ilk maaşını almadan yeni iş arıyor
TBMM'nin lokanta ve işletmelerinde İsrail'e boykot kararı
TBMM'nin lokanta ve işletmelerinde İsrail'e boykot kararı
Tarım Kredi Market'in yüzde 50 indirim sözü kısa sürdü
Tarım Kredi Market'in yüzde 50 indirim sözü kısa sürdü
Al daireyi ver tarlayı: Nakit bulamayan 'takas'a başladı
Al daireyi ver tarlayı: Nakit bulamayan 'takas'a başladı
8 soruda Ev sahibi ve kiracıların yasal hakları
8 soruda Ev sahibi ve kiracıların yasal hakları
Yer'altın'da 380 milyar dolar var
Yer'altın'da 380 milyar dolar var
Milyonlarca öğrenci için ilk ara tatil 10 Kasım'da başlıyor
Milyonlarca öğrenci için ilk ara tatil 10 Kasım'da başlıyor
İsrail menşeli ürünlere boykot büyüyor
İsrail menşeli ürünlere boykot büyüyor
'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasına Belediyeden açıklama
'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasına Belediyeden açıklama
Devrilen araçtaki LPG tankı patladı: Anne ve çocuğu öldü
Devrilen araçtaki LPG tankı patladı: Anne ve çocuğu öldü
Kargoyla gönderilen çekleri çalan kuryeye 'görevi kötüye kullanma' davası
Kargoyla gönderilen çekleri çalan kuryeye 'görevi kötüye kullanma' davası
Merkez'den enflasyon raporu: Gıdada gerileme var
Merkez'den enflasyon raporu: Gıdada gerileme var
Bakan Tunç açıkladı: Hukuk mesleklerine giriş sınavı geliyor
Bakan Tunç açıkladı: Hukuk mesleklerine giriş sınavı geliyor
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında 27 şirkete kayyum atandı
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında 27 şirkete kayyum atandı
Bakanlıktan 'evlilik kredisi vaadi' uyarısı
Bakanlıktan 'evlilik kredisi vaadi' uyarısı
KYK yurdunda kalan 140 öğrenci zehirlendi, Valilik açıklama yaptı
KYK yurdunda kalan 140 öğrenci zehirlendi, Valilik açıklama yaptı
Bakan Fidan, Blinken'la görüşmesinde, Gazze'de acilen ateşkes istedi
Bakan Fidan, Blinken'la görüşmesinde, Gazze'de acilen ateşkes istedi
İhracatın lokomotifi otomotiv endüstrisi oldu
İhracatın lokomotifi otomotiv endüstrisi oldu
Aydın Söke'yi sel vurdu: Kayıp bir kişi aranıyor
Aydın Söke'yi sel vurdu: Kayıp bir kişi aranıyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin, il müdürleriyle bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, il müdürleriyle bir araya geldi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden örnek uygulama

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğü, görevde yükselme sınavında üniversite personeline fırsat eşitliği sağlayarak liyakate dayalı kariyer imkanı sundu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 14:00, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 13:42
Yazdır
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden örnek uygulama

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 24 Nisan 2023 tarihinde yapılan duyuruda 4 adet Şube Müdürü, 7 adet Şef ve 5 adet Memur kadrosuna atama yapılacağı ilan edildi.

Görevde yükselme sınavının yazılı aşaması 25 Haziran 2023 tarihinde Mersin Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖDUAM) tarafından yapılırken, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünce 30 Ekim 2023 tarihinde yapılan sözlü sınavda ise yazılı sınav sıralaması değiştirilmeyerek, liyakate göre değerlendirme yapılmıştır. Buna göre ise 4 adet personel Şube Müdürü kadrosuna, 7 adet personel Şef kadrosuna ve 1 adet personel Memur kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN başta olmak üzere, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi çalışanlarına kariyerlerinde bu imkanı sunarak örnek teşkil eden tüm yetkililere teşekkür ederiz.

GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLANI

GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV SONUÇLARI

GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber