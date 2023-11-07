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Çalışma Bakanlığından emekli aylıklarıyla ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 16:08, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 16:43
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Çalışma Bakanlığından emekli aylıklarıyla ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, "maden işçileri, öğretmen, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarına erken emeklilik hakkının verildiği" haberinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün bazı basın yayın organlarında yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumunca erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin listesinin güncellenmesi sonucu maden işçileri, öğretmenler, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarının da listeye dahil edildiği ve bu meslekleri yapanların belirlenen yaş haddinden önce emeklilik hakkı kazanabileceklerine" ilişkin haberler yayımlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 40'ıncı maddesinde belirtilen iş yerlerinde ve işlerde çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zammı kapsamından yararlanabildikleri belirtildi. Kanunda belirlenen iş yerlerinde ve işlerde çalışanlara yıl içinde çalışma sürelerine 360 güne karşılık gelen belirli oranlarda fiili hizmet süresi zammı adı altında prim ödeme gün sayısına ilave süreler eklendiği, bu sürelerin yaşlılık aylığının hesaplanmasında dikkate alınan yaş haddi şartını düşürdüğü ifade edildi.

İlgili kanunda yer alan fiili hizmet uygulamasının kapsamının belirlenmesinde Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin verdiği karar, Avrupa Birliği ve gelişmiş ülke uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği ile teknolojik gelişmeler, yaptıkları işler dolayısıyla çalışanların yaşam beklentisi ülke ortalamasının altında kalan iş kollarının dikkate alındığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu fiili hizmet süresi zammı kapsamının belirlendiği kanunun 40'ıncı maddesinde herhangi bir yeni kanuni düzenleme veya değişiklik yapılmamıştır. Yayın organlarında yer alan fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki listenin güncellendiği, listeye öğretmenler, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarının dahil edildiği ve erken emeklilik hakkının verildiği haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut kanun maddesinde yer altı işleri ile insan sağlığına ilişkin işlerde çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi zammı kapsamında bulunmaktadır."

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