Fiilen seyyar görev yapmayanlara seyyar görev tazminatı ödenmez

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun "seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler" başlıklı 49'uncu maddesi aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır.

" Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (Merkez veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve (Aşağıda unvanları sayılanlar hariç) yol masrafı ödenmez.

Bunlardan, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere; bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstahak oldukları yurtiçi gündeliklerinin üçte biri günlük tazminat olarak verilir.

Takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru, koruyucu, koruma memuru, posta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve görev niteliklerinin bunlara benzerliği Maliye Bakanlığınca onaylanacak diğer memur ve hizmetlilerin yol masrafları mutat taşıt araçlarına fiilen ödedikleri miktarlar üzerinden karşılanır."

Seyyar görev tazminatı ödenebilmesi için aşağıdaki şartların varlığı gerekmektedir:

" Görevin gezici nitelikte olması ve sürekli olarak fiilen gezici görev yapılması.

" Gezici görevin, memur ve hizmetlinin asli görevinin görevi gereği olması.

" Gezici görevin, memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde olması.

" Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca kurumların seyyar görev tazminatı cetvellerinin vizelenmiş olması.

Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündeliklerinin 1/3 oranında seyyar görev tazminatı ödenir.

2022-2023 dönemini kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin Birinci Kısım Genel Hükümler altında yer alan 14'üncü maddesine göre; 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 49'uncu maddesi hükümlerine göre bölge sınırı esas alınarak yapılan seyyar görev tazminatı ödemelerinde de il sınırı esas alınır. Başka bir deyişle, seyyar görev tazminatı ödemelerinde memurlar için bölge sınırı yerine il sınırının uygulanması öngörülmüştür (işçiler hariç). Bunun anlamı; maddede sayılanlar için tazminat alma, il sınırı içerisinde memuriyet mahalli dışında seyyar olarak asli görevi ifa etme durumunda ortaya çıkacaktır. Kişi eğer bahsi geçen görevler sebebiyle il dışına çıkarsa, bölge müdürlüğü sınırları içerisinde kalmış olsa dahi, tazminat yerine normal harcırah alacaktır.

2022-2023 dönemini kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin Üçüncü Kısım Yedinci Bölüm altında yer alan 7'nci maddesine göre; Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde bakım ve işletme şefliklerinde gişe sistemleri izleme memuru ve tünel izleme memuru olarak çalışanlardan asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenmesi uygulamasına ilgili mevzuatı çerçevesinde devam edilir.

Sayıştay 5. Daire bir kararında (Karar Numarası:10471, Karar Tarihi:18.11.2003); 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 49'uncu maddesi uyarınca, seyyar görev tazminatına hak kazanabilmek için fiilen seyyar olarak görev ifa edilmesi gerektiğinden, kursa katılmak amacıyla memuriyet mahalli dışına giden polis memurlarına bu günlerine ait seyyar görev tazminatı ödenmesinin mümkün olmadığına hükmedilmiştir.

Sayıştay 8. Daire bir kararında (Karar Numarası:4059, Karar Tarihi:19.03.1998); seyyar görev tazminatına hak kazanabilmek için fiilen seyyar olarak görev ifa edilmesi gerektiğinden, tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına giden muhafaza memurlarına bu günlere ait seyyar görev tazminatı ödenmesinin mümkün olmadığına hükmedilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 28.05.2013 tarihli 1806 sayılı görüş yazısında; mühendis ve tekniker kadrosunda bulunan ancak Valilik Makamı Olur'u ile vekaleten ve fiilen şube müdürü olarak görevlendirilen ilgililere 6245 sayılı Kanunun 49'uncu maddesinde öngörülen şartları taşımamaları nedeniyle seyyar görev tazminatının ödenmesinin mümkün bulunmadığı mütalaa edilmiştir.

Sonuç olarak; seyyar görev tazminatının ödenmesinde fiilen seyyar olarak görev yapılması gerekmektedir. Asli görevini fiilen gezici olarak ifa etmeyip madde kapsamındakileri veya kurumlarının işlerini denetlemeye giden örneğin bölge müdürü, il müdürü gibi görevliler memuriyet mahalli dışına çıktıkları geçici görevlendirme için 6245 sayılı Kanunun öngördüğü ödemeleri (gündelik, yol masrafı, varsa taksi-bagaj-hamaliye gibi) alacaklar ancak seyyar görev tazminatı alamayacaklardır.