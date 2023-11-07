Yüzbinlerce sentetik hap temininde e-imzaların çalındığı anlar kamerada

Doktorlardan çalınan e-imza (TOKEN) cihazlarıyla 3. şahıslar adına yazılan yeşil/kırmızı reçeteyle, eczanelerden 300 binden fazla sentetik hap temin edildiğinin tespitinin ardından İzmir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin doktorlara ait e-imzaları çaldığı anlar, eczaneden koli koli sentetik hap temini ve kargoyla sentetik hap sevkiyatı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Karşıya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen projeli soruşturma dosyası kapsamında; alınan müşteki ifadeleri, temin edilen kamera görüntüleri, açık kaynak araştırmaları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar ayrıca temin edilen IP-Port bilgileri neticesinde; doktorlardan çalınan e-imza (TOKEN) cihazları ile usulsüz olarak 3. şahıslar adına toplam bin 301 adet renkli (yeşil/kırmızı) reçete yazıldığı tespit edildi.

500 binden fazla sentetik hap temin etmeye çalışmışlar

Bu reçetelere bağlı olarak toplam 500 binden fazla uyuşturucu özelliği bulunan Lyrica veya muadili olan sentetik ilaç temin edilmeye çalışıldığı, bu ilaçlardan 300 bininden fazlasının Antalya, İzmir, Bursa, Kocaeli, Manisa ve İstanbul illerinde faaliyet yürüten eczanelerden şüpheli şahıslar tarafından temin edildiği ve 15 eylemin gerçekleştirildiği belirlendi. Kalanların ise gerek polis ekiplerince gerekse de doktorların reçetelerinin iptal ettirilmesi sonucunda temin edilmesinin önüne geçildi.

20 şüpheli gözaltına alındı

Harekete geçen ekipler; İzmir merkezli, İstanbul, Manisa, Bursa, Ordu ve Antalya illerinde bugün saat 06.30'da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda toplam 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda; çok sayıda başkaları adına düzenlenmiş reçete, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet otomatik tabanca, 17 adet dolu kartuş fişek, çok sayıda dijital materyal, 6 adet başkalarına ait nüfus cüzdanı, bir miktar sentetik ecza hap ele geçirildi.

Biri doktor odasından TOKEN cihazını çaldı, diğeri eczaneden 2 koli sentetik hap aldı

Öte yandan, şüpheliler tarafından doktorlara ait e-imzaların çalınma anları ile eczaneden uyuşturucu hap alınması ve kargoyla gerçekleştirilen uyuşturucu sevkiyatı kamera kayıtlarına girdi. Görüntülerde; şüpheli M.K.'nin hastaneye gelerek doktorun bulunduğu enjeksiyon odasını gözetlediği ve hasta muayenehanesinin ardından doktorun odadan çıkmasını fırsat bilerek odaya girip token cihazını aldıktan sonra ayrıldığı görülüyor. Bir diğer kamera görüntüsünde ise şüpheli şahıslardan birisinin eczaneye gelerek 2 koli Lyrica ilaçlarını aldığı ve eczane çalışanına da ücretini nakit ödediği görülüyor.

Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı da kameralarda

Bir başka görüntüde şüphelilerden T.G.'nin eylem amaçlı geldiği hastaneden bir süre konuştuğu doktorun poliklinikte olmadığı anı kollayarak, odaya girip TOKEN cihazını çaldığı görülüyor. Bir diğer olayda da şüpheli M.Ç.'nin kargo firması aracıyla bir diğer şüpheli olan H.C.'ye Lyrica ilaçlarını gönderdiği yer alıyor.

Firari 6 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.