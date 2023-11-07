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Kuzey ışıkları'nın Türkiye'de görülmesi deprem işareti mi?

Kuzey Işıklarını'nın hafta sonu Türkiye de dahil Kuzey Yarım Küre'de yer alan çok sayıda ülke görülmesi değerlendiren Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu "Depremle ilişkisi yok. Kırmızı ışıklar tamamen solar fırtına denilen doğa olayı sonucu oluşuyor. Görsel ziyafet olarak bakmak lazım" dedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 16:31, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 16:38
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Kuzey ışıkları'nın Türkiye'de görülmesi deprem işareti mi?

Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, aurora borealis adıyla da bilinen kuzey ışıklarının genellikle kutup bölgelerinde, özellikle Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde daha sık gözlemlendiğini söyledi. Dünyaya çarpan güçlü bir solar fırtına sebebiyle Türkiye'nin birçok bölgesinde de benzer görüntülerin görüldüğünü belirten Alaeddinoğlu, "Bu ışık dalgalarının görülmesi gayet doğal. Güneşte zaman zaman yaşanan patlamaların etkisiyle oluşan parçacıklar yeryüzünde enleme bağlı olarak farklı renklerde görüntüler oluşturuyor" dedi.

"Kırmızı ve yeşil olarak görülüyor"

Alaeddinoğlu "Kuzey ışıkları kutup noktalarına yakın bölgelerde yeşil, Ekvator'a yakın bölgelerde ise kırmızı tonlarda görülür. Dünyada bu tarz doğa olayları sürekli olur. Aslında göremediğimiz çok daha fazla ışık var. Herhangi bir şeye yorulmaması gereken kuzey ışıklarına doğanın bize sunduğu görsel ziyafet olarak bakmak lazım" diye konuştu.

"Deprem olacağı anlamına asla gelmez"

Kuzey ışıklarının bazı ülkelerin turizmine de önemli katkı sunduğunu ifade eden Alaeddinoğlu, "Kuzey ışıklarını görmek, fotoğraflamak isteyen birçok insan, kutuplara yakın ülkeleri ziyaret ediyor. Ekvator'a yakın ülkelerde bu ışıkların sıklıkla görülme şansı çok düşük. Ülkemizde de birkaç ilde görüldü. Vatandaşlarımız da ışıkları görme, fotoğraflama imkanı buldu. Ülkemizde kırmızı tonlarda görülen ışıklar, kuzeydeki ülkelerde yeşil tonlarda görülecektir" diye konuştu.

"Solar fırtına sonucu oluşuyor"

Bu ışıkların depremle bir ilişkisinin olmadığı bilgisini veren Alaeddinoğlu, "Kırmızı ışıklar tamamen solar fırtına denilen doğa olayı sonucu oluşuyor. Bu ışıkların ülkemizde görülmesi deprem olacağı anlamına asla gelmez" dedi.

Kuzey Işıkları nasıl oluşuyor?

Bu ışık şenliği Dünya'nın manyetik uçları olan kuzey ve güney kutuplarında daha çok görülüyor. Güneş'ten gelen ve Güneş rüzgarı olarak bilinen parçacıklar, milyonlarca kilometre yol aldıktan sonra sonunda Dünya'ya varıyor. Daha sonra da Dünya'nın manyetik alanı tarafından kutuplara doğru yönlendiriliyorlar.

Atmosferin hangi katmanında hangi gaz moleküllerine denk geldiklerine göre farklı ışık dalga boyları olarak farklı derecede enerji yayıyorlar; bu da oksijenin gökyüzünü yeşil, nitrojenin de kırmızıya boyamasını sağlıyor. Işık kirliliği yüzünden bu renk silsilesini yakalamak bazen zor olsa da Pazar gecesi dünyanın dört bir yanından çok sayıda kişinin kamerası ya da telefonu Kuzey Işıkları'nı yakalamayı başardı.

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