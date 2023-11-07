Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 18:28, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 18:29
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,4400
|28,4410
|28,4990
|28,5000
|Avro
|30,5820
|30,5830
|30,4050
|30,4060
|Sterlin
|35,2250
|35,3420
|35,0160
|35,1330
|İsviçre Frangı
|31,6600
|31,8100
|31,6010
|31,7600
|ANKARA
|ABD Doları
|28,4100
|28,4900
|28,4690
|28,5490
|Avro
|30,5420
|30,6220
|30,3650
|30,4450
|Sterlin
|35,1650
|35,3750
|34,9560
|35,1660