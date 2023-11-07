Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50'den fazla azaldı. Bu tabii ticaret yapanların ve tüketicilerin talepleriyle alakalı." dedi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından organize edilen Türkiye-Kuveyt Ticaret Heyeti ve ikili iş görüşmeleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Kuveyt'te gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Bolat, Kuveyt'e Bakanlık heyeti, Türk iş dünyasının hemen hemen bütün büyük kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile toplam 150 kişilik iş insanı ve medya mensuplarıyla birlikte geldiklerini dile getirdi.

Türk-Kuveyt Forumu'nun açılışını bu sabah gerçekleştirdiklerini aktaran Bolat, bu forumda iş insanları arasında görüşmeler ve heyetler arası resmi toplantılar yapıldığını anlattı.

-"Ticari ilişkilerimizi, yatırım ilişkilerimizi artırmak isteğimizi belirtmek için buraya geldik"

Yaklaşık iki yıla yakın bir süreden sonra Türkiye'den bakan ve 150 kişilik bir iş dünyası heyetiyle Kuveyt'e gelinmesinin önemine değinen Bolat, "Yeni hükümet bundan beş ay önce kurulduktan sonra bütün dünyada yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Türkiye'nin yatırım, lojistik hizmetleri, sanayi ve enerji sektörlerinde çok önemli bir üs ve bölgesel merkez olması konusunda iş dünyası bir fikir birliği içinde. ABD'den Avrupa Birliği'ne (AB), Rusya'dan Afrika ülkelerine, İslam ülkelerinden Körfez ülkelerine, Türki Cumhuriyetlerden Uzak Doğu ülkelerine varıncaya kadar yoğun bir toplantı ve görüşme trafiği içindeyiz. Bu çerçevede, Türkiye'yi ve Türkleri çok seven Kuveytli dostlarımıza da büyük heyet halinde bir gezi düzenleyip onlarla da ekonomik, ticari ilişkilerimizi, yatırım ilişkilerimizi arttırmak isteğimizi belirtmek için buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye'yle Kuveyt arasında çok uzun yıllara dayanan, tarihi, kültürel, dini, siyasi ve ekonomik açıdan mükemmel düzeyde bir ilişki olduğuna dikkati çekerek, dış politika ya da siyasette iki ülke arasında hemen hemen hiçbir zaman ciddi bir görüş ayrılığı olmadığını anımsattı.

- "Türkiye'de 427 Kuveytli firma 2 milyar dolara yakın bir yatırım yapmışlardır"

Ekonomik alanda da Kuveyt'in Türkiye'de yaptığı yatırımların ve Türk müteahhitlerinin Kuveyt'te yaptıkları yatırımlar ve müteahhitlik hizmetlerinin iki ülke ilişkilerinin ana omurgasını oluşturduğunu belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda Kuveyt'in Türkiye ile enerji alanında, savunma sanayi alanında da önemli iş birlikleri olmuştur. Türkiye ve Kuveyt arasında ekonomide birlikte daha çok yol alınacak alanlar var. Üçüncü ülkelerle yatırım iş birliklerinin yanı sıra hizmetler sektöründe, lojistikte, yüksek teknolojide, taşımacılıkta, ulaştırmada ve sanayi sektörlerinde ortak projeler, yatırım ortaklıkları gibi konular gündemde. Bu çerçevede bugün Türkiye'de 427 Kuveytli firma iş yapmaktadır ve 2 milyar dolara yakın bir yatırım yapmışlardır. Bizim Türk müteahhitlerimiz de Kuveyt'te yaklaşık 50 projede 9 milyar dolarlık bir altyapı, üstyapı, önemli inşaat işlerini başarıyla yerine getirmişlerdir. Türkiye olarak 21 yıldan bu yana iktidarda olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan genel başkanımızın başkanlığındaki tüm AK Parti hükümetleri gerek Batılı ülkelerdeki geleneksel pazarlarımızı korumak ve geliştirmek gerekse de İslam dünyası ile ve Arap dünyası ile daha yakın ekonomik, ticaret ve yatırım iş birliklerini artırma konusunda çok kararlı bir şekilde çalışmıştır. Bugün de aynı tempoda aynı hedeflerle, aynı amaçlarla çalışmaya devam etmekteyiz."

Ticaret Bakanlığı olarak İslam ülkeleriyle ilişkileri daha fazla derinleştirme, uzak ülkelerle ticareti artırma, Afrika ülkeleriyle daha ileri seviyede ekonomik entegrasyon sağlama, bunun yanında da geleneksel pazarlar olan AB, ABD gibi pazarlarda da gücü, hacmi artırma konusunda yoğun çalışmalar içinde olduklarına dikkati çeken Bolat, 20 yıl önceye kıyasla Türkiye'nin Arap ve İslam dünyası arasındaki ekonomik ilişkilerin bu noktalara geleceğinin tahmin bile edilemeyeceğini söyledi.

-"Yaklaşık 55-56 milyar dolarlık turizm geliri elde edilecek"

Türkiye'de yabancı yatırım rakamlarına değinen Bolat, "Türkiye'de şu anda 85 bin uluslararası firma doğrudan yatırım yapmıştır. Bu sayı 21 sene önce sadece 5 bindi. 21 sene önce Türkiye'ye gelen yabancı doğrudan yatırım miktarı 15 milyar dolardı toplamda. Şu anda Türkiye'ye neredeyse her yıl 14-15 milyar dolar doğrudan yatırım geliyor ve Türkiye'ye gelen uluslararası yatırımların toplamı da 285 milyar doları aşmıştır. Bunun yaklaşık beşte beri, yani 50 milyar dolara yakın olan kısmı Arap ülkelerinden ve İslam ülkelerinden gelmiştir. Bundan 20 sene önce Türkiye'ye gelen turist sayısı yılda 12 milyon kişiydi. Bu sene inşallah 55-56 milyon turist sayısıyla yılı kapatacağız. Yaklaşık 55-56 milyar dolarlık turizm geliri elde edilmiş olacak." dedi.

Gelecek dönemde Türkiye'nin artan uluslararası ilişkileri ve uluslararası yatırımcılar için önemli bir ticaret, lojistik, üretim üssü olma konusundaki çalışmalarının ve gelişmelerin Türkiye-Kuveyt ilişkilerinde de görüleceğine dikkati çeken Bolat, "Buna eminiz. Çünkü her iki tarafta da yüksek bir siyasi irade var. Her iki tarafın bakanlarında, liderlerinde bu konuda çalışma azmi, ortak anlayış ve işbirliği gayreti var." ifadelerini kullandı.

-"İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı"

Bakan Bolat, konuşmasının ardından bir basın mensubunun Türkiye'nin İsrail ve Kuveyt ile olan ticari ilişkilerine yönelik sorusu üzerine şunları kaydetti:

"7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50'den fazla azaldı. Bu tabii ticaret yapanların ve tüketicilerin talepleriyle alakalı. Kuveyt ile olan ticaretimizi ise inşallah 5 yılda 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak iki taraf için de önemli bir hedef. Bu noktada Türkiye'nin Kuveyt'ten petrol alımını artırması, Kuveyt'in de Türkiye'den daha fazla konfeksiyon, makine, oto yedek parça, demir çelik ürünleri ve savunma projeleri gibi ürünlerden alması bu rakamı çok da uzak olmayan bir gelecekte başarmamızı sağlayacaktır."