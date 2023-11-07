Mersin'de su kuyusu açarken göçük altına kalan 2 kişi öldü
Mersin'in Mut ilçesinde su kuyusu açarken göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 19:54, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 19:55
Ahmet Uçar (59) ve Yakup Şahin (50), Özlü Mahallesi Akçaalan mevkisinde su kuyusu açarken göçük meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, göçükte kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu Uçar ve Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.