Soylu: Endonezyalı kardeşlerimizden FETÖ'yü bize teslim etmelerini istiyoruz

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, "Endonezyalı kardeşlerimizden FETÖ'yü tasfiye etmelerini ve bize teslim etmelerini istiyoruz." dedi.

Endonezya Cumhuriyeti Parlamentosu Hukuk, Mevzuat, İnsan Hakları ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu 3. Komisyon Başkan Yardımcısı Heru Widodo, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu ile Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Kurucular Kurulu Başkanı Ayşe Böhürler ile görüştü.

Endonezyalı heyet, ilk önce TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu ile görüştü.

Uslu, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dünyadaki göç dalgasına dikkati çeken Uslu, Türkiye'nin göç konusunda hem transit hem de hedef ülke konumunda olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Uslu, İsrail'in kadın, çocuk demeden ve uluslararası bütün hukuk kurallarını hiçe sayarak katliam yaptığını vurguladı.

İsrail'in mülteci kamplarını vuracak kadar barbarlaştığını dile getiren Uslu, "Filistinliler, ya kendi toprakları dışında ya da işgal edilmiş topraklarında yaşıyor. Gazze'nin uluslararası koruma altına alınması gerekir. Bölgede tasarlanmış bir soykırım uygulanıyor. Gazze bir mülteci kampına dönüşmüş durumda." diye konuştu.

Endonezyalı heyet daha sonra İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu tarafından kabul edildi.

Süleyman Soylu, görüşmede, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin diplomatik ilişkilerden öte iki kardeş arasındaki bağa benzediğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çeken Soylu, Gazze'de sadece insanların değil, insanlık tarihi ve vicdanın da katledildiğini vurguladı.

Soylu, "İsrail, masum ve kendi topraklarını muhafaza etmek isteyen insanlara karşı 'canınız, malınız benimdir' diyor. Bu Allah'a şirk koşmaktır. Batı, neoconların ortaya koyduğu iddialardan itibaren tüm Müslümanları terörist olarak görmektedir. Bu hiç değişmemiştir ve değişmeyecektir. Batı'nın insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi kavramları dünyayı yönetmeleri için sadece bir maşadır. Batı'ya verilecek en iyi cevap insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi konularda onları dışlamak ve muhatap almamaktır. Uluslararası alanda onlar yok sayılmalıdır. Ölen her çocuğun kanı Batı medeniyetini boğacaktır. Batının nasıl insanlığı onayladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Soylu, ABD'nin politikaları nedeniyle dünyada yönetilemeyen bir göç krizinin yaşandığını, bu krizin bitmeyeceğini, tam tersine artarak devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin göç konusuna insani ve vicdanı açıdan yaklaştığını vurgulayan Soylu, yaklaşık 4 milyon 650 bin göçmene ev sahipliği yaptıklarını, kurdukları kamplarda göçmenlere insani yardımların devam ettiğini belirtti.

Soylu, Türkiye'nin Suriye sınırları içerisinde kurduğu briket evlerin yanında Katar ve uluslararası yardım fonlarının desteğiyle kalıcı konut da yaptığını, böylece göçe karşı kaynağında çözüm bulmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleye değinen Soylu, Batı ülkelerinin bu örgütleri desteklediğini bildiklerini ancak bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

FETÖ'yü kanser hücresine benzeten Soylu, "FETÖ sadece bir terör örgütü değil, aynı zamanda ABD ve Batı'nın istihbarat örgütüdür. FETÖ faaliyette bulunduğu ülkede hukuku, adalet mekanizmasını, orduyu, eğitimi, sağlığı, basını yani bütün erkleri etkisini altına alarak önce devşirip sonra Batı'nın emrine sunan bir örgüttür. Bunun için Endonezyalı kardeşlerimizden FETÖ'yü tasfiye etmelerini ve bize teslim etmelerini istiyoruz. Onlara orada hayatiyet sağlamamalarını istiyoruz. Size zarar vereceklerinden de endişe ediyoruz. Siz onları Müslüman olarak görüyorsunuz ama bu Batı'nın bir oyunudur. Bunlar Müslümanlığı başkalaştırmak için Batı tarafından icat edilmiş şeytani hilelerdir." diye konuştu.

Endonezya Cumhuriyeti Parlamentosu Hukuk, Mevzuat, İnsan Hakları ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu 3. Komisyon Başkan Yardımcısı Widodo ise göç konusunda Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini söyledi.

Endonezyalı heyet ile Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Kurucular Kurulu Başkanı Ayşe Böhürler arasındaki görüşme ise basına kapalı gerçekleşti.