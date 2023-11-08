8 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen törenle görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralacak.

(Ankara/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde düzenlenecek İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, UNESCO 42. Genel Konferansı'na iştirak edecek.

(Paris)

3- TBMM'den

- İYİ Parti ve Saadet Partisinin TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/10.30/09.15/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/09.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının ekim ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında Bayern Münih'e konuk olacak.

(Münih/23.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında tatil edilen Yılport Samsunspor-İstanbulspor karşılaşmasına kaldığı yerden devam edilecek.

(Samsun/20.00)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 6. haftasında, Türk Telekom, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria, Beşiktaş Emlakjet ise Almanya'nın Veolia Towers takımını konuk edecek.

(Ankara/İstanbul/20.00)

4- FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda; Manisa Büyükşehir Belediyespor, Danimarka'nın Bakken Bears ekibini ağırlayacak, Bahçeşehir Koleji, Çekya'nın ERA Nymburg ekibine konuk olacak.

(Manisa/19.00/Prag/20.30)

5- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Macaristan'ın Vasas Obuda, A Grubu'nda ise VakıfBank, Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/19.00/19.30)

6- Voleybol Kadınlar CEV Challege Kupası 16'lı final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Hırvatistan'ın Marina Kastela ekibine konuk olacak.

(Kastela/20.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında ertelenen, Halkbank-Arkas Spor müsabakası oynanacak.

(Ankara/17.00)

8- Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Hari Vukas ve bir oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile yapılacak maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlılar, son idmanını yapacak.

(İstanbul/16.30/17.00)

9- Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen ve bir oyuncusu, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Norveç ekibi son idmanını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/12.40/13.00)

10- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Ludogorets ile yapılacak karşılaşma öncesi Ludogorets Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivretliler, son çalışmasını burada yapacak.

(Razgrad/19.30/20.00)

11- Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev ve bir oyuncusu, Fenerbahçe maçına ilişkin Ludogorets Arena'da basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Razgrad/14.30)