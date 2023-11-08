8 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları
1- Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen törenle görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralacak.
(Ankara/17.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde düzenlenecek İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/09.30)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, UNESCO 42. Genel Konferansı'na iştirak edecek.
(Paris)
3- TBMM'den
- İYİ Parti ve Saadet Partisinin TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek.
- Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçeleri ele alınacak.
(TBMM/10.30/09.15/14.00/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katılacak.
(İstanbul/09.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının ekim ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında Bayern Münih'e konuk olacak.
(Münih/23.00)
2- Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında tatil edilen Yılport Samsunspor-İstanbulspor karşılaşmasına kaldığı yerden devam edilecek.
(Samsun/20.00)
3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 6. haftasında, Türk Telekom, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria, Beşiktaş Emlakjet ise Almanya'nın Veolia Towers takımını konuk edecek.
(Ankara/İstanbul/20.00)
4- FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda; Manisa Büyükşehir Belediyespor, Danimarka'nın Bakken Bears ekibini ağırlayacak, Bahçeşehir Koleji, Çekya'nın ERA Nymburg ekibine konuk olacak.
(Manisa/19.00/Prag/20.30)
5- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Macaristan'ın Vasas Obuda, A Grubu'nda ise VakıfBank, Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/19.00/19.30)
6- Voleybol Kadınlar CEV Challege Kupası 16'lı final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Hırvatistan'ın Marina Kastela ekibine konuk olacak.
(Kastela/20.00)
7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında ertelenen, Halkbank-Arkas Spor müsabakası oynanacak.
(Ankara/17.00)
8- Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Hari Vukas ve bir oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile yapılacak maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlılar, son idmanını yapacak.
(İstanbul/16.30/17.00)
9- Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen ve bir oyuncusu, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Norveç ekibi son idmanını burada gerçekleştirecek.
(İstanbul/12.40/13.00)
10- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Ludogorets ile yapılacak karşılaşma öncesi Ludogorets Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivretliler, son çalışmasını burada yapacak.
(Razgrad/19.30/20.00)
11- Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev ve bir oyuncusu, Fenerbahçe maçına ilişkin Ludogorets Arena'da basın toplantısı gerçekleştirecek.
(Razgrad/14.30)