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Marmara Denizi'ndeki 4,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Erdek açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 07:18, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 07:27
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Marmara Denizi'ndeki 4,1 büyüklüğünde deprem

Vali Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4,1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.05'te merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarındaki sarsıntının, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirtilmişti.

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