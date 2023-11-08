Adaylar için dört kriter: AK Parti, kılı kırk yaracak

Cumhur İttifakı'nda yerel seçimler için hazırlıklar devam ederken AK Parti, başta CHP'ye geçen il ve ilçeleri geri almak ve mevcut belediye sayısını artırmak için aday belirmede yüksek hassasiyet gösterecek. Bu kapsamda adaylarda liderlik, yönetim becerisi, empati yapabilme ve tevazu özellikleri aranacak. Adayların halkçı ve hizmete odaklı olmasına, AK Parti'nin ürettiği gönül belediyeciliği profiline uygun, il ve ilçe teşkilatları ile uyumlu çalışabilecek kişiler olmasına dikkat edilecek.

2019'da yapılan hatalar tekrarlanmayacak. Tepeden inme kişiler değil, teşkilatlar arasında koordinasyona sahip kişiler aday gösterilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hemen hemen her konuşmasında dile getirdiği "Biz millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik" anlayışıyla hareket edilecek. Hizmet ön planda tutulacak. İstanbul'da Karadenizli ve Kürt seçmen, Ankara'da ise milliyetçi seçmen göz ardı edilmeyecek. Siyaseten vaadi olan adaylara öncelik verilecek.

İNCE ELENİP SIK DOKUNACAK



2019 yerel seçimlerinde yönetimi Cumhur İttifakı'ndan muhalefete geçen belediyelerde mevcut belediye başkanlarının profilleri çıkarılacak. Vatandaşın neden muhalefetin adaylarını tercih ettiği, mevcut başkanların hangi özelliklerine teveccüh gösterdiği araştırılıp masaya yatırılacak.

EMRAH ÖZCAN