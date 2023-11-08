Başakşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

İkitelli'de, Aykosan Sanayi Sitesi Çarşısı A Blok'taki 4 katlı iş merkezinin en üst katında ayakkabı yapımında kullanılan ham maddelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede iş merkezinin üst katını alevlerin sardığı yangın nedeniyle oluşan yoğun siyah duman çevre ilçelerden de görüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken gittikçe büyüyen yangına müdahale için çevre ilçelerden de itfaiye ekibi gönderildi.

Yangının sabah saatlerinde başlaması dolayısıyla yanan depoda kimsenin olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin uzun süren çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında iş merkezinin çatı kısmı kullanılamaz hale geldi.