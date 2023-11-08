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Kılıçdaroğlu neden çekilmediğini açıkladı: O tweet çok ağırıma gitti

Genel başkanlık seçimlerinin ikinci turunda salonu terk eden Kılıçdaroğlu, adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı. Öte yandan kendisiyle ilgili yapılan paylaşımla ilgili de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu tweet çok ağırıma gitti" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 09:10, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 09:20
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Kılıçdaroğlu neden çekilmediğini açıkladı: O tweet çok ağırıma gitti

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni genel başkanın seçildiği CHP 38. Kurultayı'nda ikinci tura katılmayıp salonu terk etmesine ve adaylıktan çekilerek rakibi Özgür Özel'in elini kaldırmasına neyin engel olduğunu açıkladı.

Yeni Genel Başkan Özgür Özel'e bir önerisinin olup olmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Ben, öneri yapacak pozisyonda değilim. Çalışmasını, geniş kitlelere ulaşmasını, CHP'yi büyütmesini isterim. Ben, partimizin bir üyesi, eski genel başkanıyım. Elbette partimizin iktidar olması için herkes çaba harcıyor bende harcayacağım" dedi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"DAHA GENEL KURUL SALONUNA GİTMEDEN."

"Evet, ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu bir odada görüştük. 'Özgür Beyi de çağırsın, ben elini de kaldırayım' dedim. Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden @ekremedit diye bir twitter hesabı var galiba. O hesapta farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Beye yakın olduğu söylendi.

"BU TWEET ÇOK AĞIRIMA GİTTİ"

Bu tweet çok ağırıma gitti. Yani kardeşim ben daha geliyorum konuşacağım, ağızımızdan çıkan şey anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getiriyormuşum gibi bir söylem. Bu beni çok rahatsız etti. Sonra gittim oraya tabi bunu diğer arkadaşlar da okumuşlar. Orada 'Gitmeyin, adaylıktan vazgeçmeyin' diye bağıranlar oldu.

"O MUHTARIN İSTEĞİ ÜZERİNE BÖYLE BİR GELİŞME OLDU"

Onların hepsi çok önemli değil de önemli olan orada bir depremzede muhtar ağlayarak 'Adaylıktan çekilirsen ben de çocuklarım da hakkımızı helal etmiyoruz' dedi. Öyle deyince de tabi akan sular duruyor yani. Bir insanın hakkını helal etmemesi gibi bir tabloyla karşılaşmak istemem. O kişinin sonra muhtar olduğunu öğrendim. O muhtarın isteği üzerine böyle bir gelişme oldu. İki şey üst üste geldi: O tweet ve bir de 'Ben hakkımı helal etmem' diyen muhtar."

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