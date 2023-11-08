Suni çiçek koparırken otelde yangın çıkardı

2024 yılı resmi tatil günleri
2024 yılı resmi tatil günleri
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın.
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın.
Sponsorlu İçerik
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi açıklaması
Engin Polat'tan 25 milyon TL'lik harçlık savunması
Engin Polat'tan 25 milyon TL'lik harçlık savunması
Kılıçdaroğlu neden çekilmediğini açıkladı: O tweet çok ağırıma gitti
Kılıçdaroğlu neden çekilmediğini açıkladı: O tweet çok ağırıma gitti
Futbolda bahis operasyonunda 43 şüpheliye gözaltı
Futbolda bahis operasyonunda 43 şüpheliye gözaltı
Ayakkabıda alarm! Açık büyüdü, istihdam kaybı 80 bine dayandı
Ayakkabıda alarm! Açık büyüdü, istihdam kaybı 80 bine dayandı
1000 Hakim ve savcı yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de
1000 Hakim ve savcı yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de
Merkez Bankası'nın sadeleşme adımları devam ediyor
Merkez Bankası'nın sadeleşme adımları devam ediyor
Kentsel dönüşüm kanun teklifi yasalaştı
Kentsel dönüşüm kanun teklifi yasalaştı
'Programını, planını yaptık, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz'
'Programını, planını yaptık, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz'
Soylu: Endonezyalı kardeşlerimizden FETÖ'yü bize teslim etmelerini istiyoruz
Soylu: Endonezyalı kardeşlerimizden FETÖ'yü bize teslim etmelerini istiyoruz
AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti
AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti
'Bugün itibariyle banttan inen Togg araçların sayısı 10 bini aşmıştır'
'Bugün itibariyle banttan inen Togg araçların sayısı 10 bini aşmıştır'
Saldırıya uğrayan öğretmen: Güvenlik görevlisi olmasaydı hayatımı kaybetmiş olabilirdim
Saldırıya uğrayan öğretmen: Güvenlik görevlisi olmasaydı hayatımı kaybetmiş olabilirdim
Yusufeli Kaymakamı Meral hakkında soruşturma başlatıldı
Yusufeli Kaymakamı Meral hakkında soruşturma başlatıldı
'İsrail'e destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız'
'İsrail'e destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız'
Hazine nakit dengesi, ekimde 82 milyar 247 milyon lira açık verdi
Hazine nakit dengesi, ekimde 82 milyar 247 milyon lira açık verdi
Emniyetten asılsız 'e-Devlet onaylı diploma' ilanlarına karşı uyarı
Emniyetten asılsız 'e-Devlet onaylı diploma' ilanlarına karşı uyarı
'Netanyahu'nn eylemleri, doğrudan savaş suçu ve soykırım kapsamına girer'
'Netanyahu'nn eylemleri, doğrudan savaş suçu ve soykırım kapsamına girer'
'Fırsatçılığa dönüşen fiyat artışları deprem bölgesinde hiçbir şekilde kabul edilemez'
'Fırsatçılığa dönüşen fiyat artışları deprem bölgesinde hiçbir şekilde kabul edilemez'
Çalışma Bakanlığından emekli aylıklarıyla ilgili açıklama
Çalışma Bakanlığından emekli aylıklarıyla ilgili açıklama
Kaymakam yediği döneri beğenmedi, hesap ödemiyorum diyerek ayrıldı
Kaymakam yediği döneri beğenmedi, hesap ödemiyorum diyerek ayrıldı
Yaya yolları ve kaldırımların tasarımı yenileniyor
Yaya yolları ve kaldırımların tasarımı yenileniyor
İyi Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı
İyi Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı
Fiyatlar değişecek: Sigortaya büyük zam geliyor
Fiyatlar değişecek: Sigortaya büyük zam geliyor
'Yavaş'ın karşısına kimi çıkarırsak çıkaralım açık ara kazanırız'
'Yavaş'ın karşısına kimi çıkarırsak çıkaralım açık ara kazanırız'
Yenilenen Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı
Yenilenen Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı
Polat ailesinin sistemi nasıl işledi?
Polat ailesinin sistemi nasıl işledi?
Bakan Tunç'tan 'dezenformasyon yasası' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'dezenformasyon yasası' açıklaması
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Suni çiçek koparırken otelde yangın çıkardı

İstanbul Fatih'te sokakta yaşayan bir şüpheli, otelin girişinde bulunan suni çiçekleri çakmakla koparmaya çalışırken yangın çıkardı. Yangın çıkan otelde yaklaşık 100 bin lira zarar oluştu. Otel işletmecileri güvenlik kameralarını izlediğinde şüphelinin daha önceden yemek ve harçlık verdikleri bir kişi olduğunu gördü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 09:21, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 09:23
Yazdır
Suni çiçek koparırken otelde yangın çıkardı

Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi'nde otel ve restoran olarak bir işletmede kundaklama olayı meydana geldi. İddialara göre, Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında otelin önüne gelen bir kişi, dekorasyon amaçlı asılan plastik çiçekleri koparmaya çalıştı. Eliyle çiçeği koparamayan şüpheli, cebinden çıkardığı çakmakla yakarak suni çiçeğin bir parçasını kopardı. Şüpheli adam yürüyerek yoluna devam ederken suni çiçekler alev aldı. Duman ve alevleri gören otel çalışanları yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise otel çevresinde kontrollerini gerçekleştirdi. Otel ve restoranda yaklaşık 100 bin liralık hasar oluştu. Yangının çıkış nedenini merak eden işletme sahipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntüler izlendiğinde, daha önceden yemek ve harçlık verdikleri sokakta yaşayan bir kişinin otelde yangın çıkardığı görüldü. Otel ve restorandaki masrafları kendi cebinden karşılayan işletme sahipleri şüpheliden şikayetçi olmadı.

"Yangının bize faturası bize 100 bin lira civarında oldu"

İşletmeci Orhan Oğlak, "Biz burada otel ve restoran işletmecisi olarak hizmet vermekteyiz. Cumartesi günü saat 12.00 civarlarında yeğenim koştu geldi. Yangın çıktığını söyledi. Çalışanlarımız ve kardeşlerim anında yangın tüpleriyle müdahale ederek yangına müdahale ettiler. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye geldi. Kontrolleri yaptıktan sonra gitti. 20-25 saniyelik yangının bize faturası bize 100 bin lira civarında oldu" dedi.

"Plastik çiçekleri tutuşturarak burayı yakıyor"

Yangının bıraktığı hasardan söz eden Oğlak, "Tentemiz, çiçeklerimiz, elektrik tesisatımız, internet ve kamera kablolarımız, kameralarımız yandı. Yangını çıkartan kişiyi güvenlik kameralarından tespit ettik. Baktığımızda burada sokaklarda yaşayan meczup bir kişi var. Biz de tanırız. Kendisine yemek ve harçlık verdiğimiz bir kişi. Buradan geliyor. Çiçekleri kopartmak mı, yakmak mı istiyor? Bilinçli yada bilinçsiz şekilde plastik çiçekleri tutuşturarak burayı yakıyor. Ateşe veriyor" diye konuştu.

"10 tane yangın tüpüyle müdahale ettik"

Restoranda panik yaşandığı söyleyen Mehmet Oğlak, "Paniği atlattıktan sonra ani bir şekilde yaklaşık 10 tane yangın tüpüyle müdahale ettik. 1-2 dakika içerisinde söndürdük. Buranın ahşap olması nedeniyle daha büyük bir yangın olabilirdi. Suni çiçeği ateşe vermiş. Gerçek çiçek zannedip koparmak mı istedi? Bilmiyoruz. Olmaması gereken bir olay oldu. Burası turistik bir yer. İçeride turist müşterilerimiz vardı. Ucuz atlattık. Bakımını, tadilatını yaptık. İşimize devam ediyoruz. Şikayetçi olmadık. Sigortamız da vardı. Ekspertizi beklemedik. İşimize devam edelim diye yaptırdık" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber