İstanbul'da yakalanan 13 firari FETÖ üyesi tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin yakalanması için 27 Eylül-7 Kasım tarihleri arasında çalışma yürüttü.

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