O ilde göz gözü görmedi: Görüş 30 metreye düştü
Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde yoğun sis görüldü. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü kentte ulaşım da olumsuz etkilendi. Sis öğlen saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 10:11, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 10:12
Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.
Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini öngörüyor.