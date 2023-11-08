Kars'ta 4'üncü kattan düşen lise öğrencisi öldü

Zilan O'nun Gazi Kars Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Yenişehir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir binanın 4'üncü katından düşüp ağır yaralanan ve Harakani Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilen Zilan O, tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

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