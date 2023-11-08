Bakan Bolat: Türkiye E-İhracat Platformu'nu hayata geçireceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl ilk kez düzenlenen ve 3 gün boyunca sürecek olan E-İhracat Zirvesi'nde konuştu.

Bakan Bolat, konuşmasında şunları kaydetti;

İhracatçılarımızın B2B satış modelinin yanında, B2C modelinin de etkin bir şekilde kullanmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda, geleneksel ihracat desteklerinde revizyona giderek, e-ihracat özelinde yeni destek modellerini tasarladık.

"E-ihracat Destekleri Rehberi yayımladık"

Tanıtım ve hızlı teslimat hususlarını dikkate alan, ülke özel koşullarına göre farklılaştırılmış destek mekanizmaları oluşturduk. Hiç ihracat yapmayan KOBİ'lerimizin dahi ürünlerini yurt dışına taşımalarına imkan sağlayacak birçok destek modelini hayata geçirdik. Bu destekleri tasarlayarak kalmadık. Desteklerin etkin bir şekilde anlaşılabilmesi ve kullanılabilmesi için çok detaylı bir 'E-ihracat Destekleri Rehberi' yayımladık.

Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında, Bakanlığımızca belirlenen 18 hedef ülkenin tamamını kapsayacak şekilde toplam 25 ülke için 'Hedef E-ihracat Pazarları Raporu'nu yayımlamış bulunuyoruz. Firmalarımızın, bu rehberden özellikle faydalanmalarını tavsiye ediyorum.

Türkiye E-İhracat Platformu müjdesi

Önemli projelerimizden olan Türkiye E-ihracat Platformu ile ihracatçılarımızı dijital ortama taşıyacak ve yeni nesil teknolojilerin kullanılacağı milli B2B platformunu, TİM ve TOBB ile birlikte hayata geçireceğimizin müjdesini de bugün buradan vermek istiyorum.

Bu konuda yapılacak fizibilite çalışmalarının sonucunda, Türkiye Yüzyılına uygun bir platformu ihracatçılarımızın hizmetine sunmayı ve ticaretlerini dijital ekonomiye uygun kurgulamalarına destek sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu süreçte, e-ihracat bilincini, bilgi birikimini ve ekosistem içerisinde sinerjiyi arttırmayı amaçlayan bu ve benzeri daha büyük etkinliklerimizin yanı sıra; e-ihracatın adım adım anlatıldığı, akıllı e-ihracat robotu ile doğru e-ihracat pazarı ve doğru ürün tespiti ile rakip analizlerini yapacak yapay zeka destekli bir bilgi platformunu da 2024 yılında hayata geçireceğiz.