Ücretli öğretmenler, yüzde 25 zammın hayata geçmesini istiyor
Ücretli öğretmenler, yüzde 25 zammın hayata geçmesini istiyor
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın.
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın.
Sponsorlu İçerik
CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti
Türkiye'de 4,6 milyon düzenli göçmen yaşıyor
Türkiye'de 4,6 milyon düzenli göçmen yaşıyor
Dolar, rekorunu 28,52 TL'ye taşıdı
Dolar, rekorunu 28,52 TL'ye taşıdı
Bakan Tunç açıkladı: Depremle ilgili davalarda yeni bir usul uygulanacak
Bakan Tunç açıkladı: Depremle ilgili davalarda yeni bir usul uygulanacak
Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hançerleme' yanıtı
Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hançerleme' yanıtı
Sıfır araç bulunurluluğu arttı, ikinci elde satışlar düştü
Sıfır araç bulunurluluğu arttı, ikinci elde satışlar düştü
Ekimde en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları
Ekimde en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları
'750 bin Gazzelinin alınması karşılığında döviz sağlanacak' iddiası yalanlandı
'750 bin Gazzelinin alınması karşılığında döviz sağlanacak' iddiası yalanlandı
2024 yılı resmi tatil günleri
2024 yılı resmi tatil günleri
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi açıklaması
Engin Polat'tan 25 milyon TL'lik harçlık savunması
Engin Polat'tan 25 milyon TL'lik harçlık savunması
Kılıçdaroğlu neden çekilmediğini açıkladı: O tweet çok ağırıma gitti
Kılıçdaroğlu neden çekilmediğini açıkladı: O tweet çok ağırıma gitti
Futbolda bahis operasyonunda 43 şüpheliye gözaltı
Futbolda bahis operasyonunda 43 şüpheliye gözaltı
Ayakkabıda alarm! Açık büyüdü, istihdam kaybı 80 bine dayandı
Ayakkabıda alarm! Açık büyüdü, istihdam kaybı 80 bine dayandı
1000 Hakim ve savcı yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de
1000 Hakim ve savcı yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de
Merkez Bankası'nın sadeleşme adımları devam ediyor
Merkez Bankası'nın sadeleşme adımları devam ediyor
Kentsel dönüşüm kanun teklifi yasalaştı
Kentsel dönüşüm kanun teklifi yasalaştı
'Programını, planını yaptık, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz'
'Programını, planını yaptık, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz'
Soylu: Endonezyalı kardeşlerimizden FETÖ'yü bize teslim etmelerini istiyoruz
Soylu: Endonezyalı kardeşlerimizden FETÖ'yü bize teslim etmelerini istiyoruz
AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti
AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti
'Bugün itibariyle banttan inen Togg araçların sayısı 10 bini aşmıştır'
'Bugün itibariyle banttan inen Togg araçların sayısı 10 bini aşmıştır'
Saldırıya uğrayan öğretmen: Güvenlik görevlisi olmasaydı hayatımı kaybetmiş olabilirdim
Saldırıya uğrayan öğretmen: Güvenlik görevlisi olmasaydı hayatımı kaybetmiş olabilirdim
Yusufeli Kaymakamı Meral hakkında soruşturma başlatıldı
Yusufeli Kaymakamı Meral hakkında soruşturma başlatıldı
'İsrail'e destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız'
'İsrail'e destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız'
Hazine nakit dengesi, ekimde 82 milyar 247 milyon lira açık verdi
Hazine nakit dengesi, ekimde 82 milyar 247 milyon lira açık verdi
Emniyetten asılsız 'e-Devlet onaylı diploma' ilanlarına karşı uyarı
Emniyetten asılsız 'e-Devlet onaylı diploma' ilanlarına karşı uyarı
'Netanyahu'nn eylemleri, doğrudan savaş suçu ve soykırım kapsamına girer'
'Netanyahu'nn eylemleri, doğrudan savaş suçu ve soykırım kapsamına girer'
'Fırsatçılığa dönüşen fiyat artışları deprem bölgesinde hiçbir şekilde kabul edilemez'
'Fırsatçılığa dönüşen fiyat artışları deprem bölgesinde hiçbir şekilde kabul edilemez'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar, rekorunu 28,52 TL'ye taşıdı

Dolar fiyatları, 28,52 TL'ye kadar yükselerek, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü rekor seviyeye ulaşmış oldu. Euro fiyatları ise, tarihi zirve seviyelerine yakın işlem gördü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 13:30, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 13:32
Yazdır
Dolar, rekorunu 28,52 TL'ye taşıdı

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,49 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,50 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 28,5283 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.14 itibarıyla yüzde 0,06 yükselişle 28,5071 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,5420 TL'ye kadar tırmanırken; 7 Kasım'da sığ piyasada rekor seviyesini 28,64'e çıkarmıştı.

Euro/TL'de yeni zirve denemeleri

Euro fiyatları da sığ piyasada 30,7210 TL'ye kadar çıkarken, böylelikle tarihi zirvesine yaklaşmış oldu. Şu dakikalarda ise, yüzde 0,06 kayıpla 30,4898 TL'de bulunuyor. Euro tarihi zirvesini 19 Temmuz'da 30,7522 TL'ye yükselerek görmüştü.

İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 35,00 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,11 oranında yükselişle 105,65 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0687 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,41 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 41,72 seviyesinde bulunuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber