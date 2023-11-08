DSP, yerel seçimde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSP'nin 12. Olağan Kurultayı'nın 3 Aralık 2023 Pazar günü TESİŞ Sendikası Salonu'nda gerçekleştireceğini bildirdi.

Siyaset alanındaki kurum ve kişilerle, basını misafir etmekten onur duyacaklarını ifade eden Aksakal, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılına girdiğimiz bu gün elbette kurultayımızın teması Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği 'Tam bağımsız Türkiye' hedefine olan inancımız, bu uğurda tüm zorluklara karşı verdiğimiz emek ve partimizin yeniden Meclis'te temsili sürecindeki iradesi önümüzdeki dönemin ana teması olacaktır. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' tanımlamasının da bir adım ötesine geçerek partimiz için de 'İnanç, Emek, Mücadele ve İrade Kurultayı' diyeceğiz."

Yeni dönemde DSP'nin siyaset gündeminde belirleyici ve yönlendirici misyonunu en etkin şekilde hayata geçireceğini, iktidarın doğru kararlarının yanında, yanlış kararlarının da düzeltilmesi yönünde denetleyicisi ve yönlendiricisi olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Aksakal, Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyoekonomik yapının yanında dünya politika arenasındaki öneminin, bölgesinde ve Birleşmiş Milletler'de dikkatle takip edildiğini ifade etti.

Türkiye'nin bu yönüyle Doğu ile Batı'nın buluşma noktasında yer alan jeopolitik özelliğiyle de mazlum milletler için bir örnek teşkil ettiğini vurgulayan Aksakal, "Parlamentodaki savrulmuş siyasetin dağınıklığını da demokratik sol politikalarımıza inanmış, gerçek anlamda Atatürkçü, samimi duygularla Ecevit'in siyasi karakterine saygılı kesimlerle en kısa zamanda buluşup, yeni bir DSP iktidarı dönemi yaratarak toparlayacağız." şeklinde konuştu.

- DSP'nin yerel seçim hazırlıkları

Önder Aksakal, 31 Mart 2024 seçimlerinin bugüne kadar olan yerel seçimlerden biraz daha farklı bir özellik taşıdığına dikkati çekerek, "Zira 14-28 Mayıs'ta yapılan Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri ile toplumsal yaklaşım, Cumhuriyet'imizin 100. yılıyla örtüşen bir anlayışa evrilerek Cumhur İttifakı öncülüğünde kuruluş değerlerimizin konsolide edilmesini sağladı." ifadesini kullandı.

Küresel emperyalizmin Türkiye üzerine kurguladığı planlarını "artık darbelerle değil, muhalefeti destekleyerek gerçekleştirme" stratejisinin asil Türk milletinin sarsılmaz iradesiyle boşa çıkarıldığını vurgulayan Aksakal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi bu yerel seçimlerle birlikte daha da kalıcı ve daha da güçlü olabilmesi için yerel seçimlerin de Cumhur İttifakı bileşenleri ile kazanılması ve artık bundan böyle siyasetin iktidar kanadının da ana muhalefet kanadının da Cumhur İttifakı yapısından çıkması sağlanmalıdır. Bu kapsamda olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'mızla bir görüşme gerçekleştirdik, AK Parti ve DSP kurmaylarının görüşmeleri önümüzdeki günlerde başlayacak. 1392 seçim çevresinde Cumhur İttifakı adaylarının kazanması üzerine kurgulanacak süreçte elbette öncelik partilerin değil ittifakın başarısı esas olacaktır."

- CHP'nin 38. Olağan Kurultayı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu gerçekleştirilen CHP kurultayında bir siyasi değişimin yaşandığı görüşüne katılmadığını dile getiren Aksakal, "Zira orada sadece aktörlerin değişimine tanık olduk." dedi.

Kurultayın, bir program, bir fikri farklılık üzerine kurgulanmadığını aktaran Aksakal, şunları kaydetti:

"Biraz önce de belirttiğim gibi Türkiye'de iktidarı değiştirmek için darbe yapmak yerine muhalefeti destekleme stratejisi kurgulayan Amerika ve İngiltere, Sayın Kılıçdaroğlu ile bir sonuç alamayınca oyuncu değişikliğine giderek Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte Sayın Özgür Özel'i yerine getirdi. CHP aynı CHP. ABD-PKK-FETÖ işbirliğinin iktidarını kurgulamak üzere yapılan planların yeni oyuncuları devrede. Bunu şuradan anlayabiliyoruz, kurultayda hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Sayın Özgür Özel terörist Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam göndererek bağlılıklarını ilan ettiler. Bu manzaranın DSP'ye bir yansıması olur mu derseniz, elbette CHP'nin bu savrulmuşluğunu tespit ederek sorumluluk duygusu yüksek unsurları için kapımız her zaman sonuna kadar açık. Tabii bu kredinin CHP içerisindeki siyaset rantçılarını kapsamadığını da açıkça belirtmek isterim."

DSP'nin hiçbir dönemde yola çıktıklarını yolda bulduklarıyla değiştirme gibi bir anlayışta olmadığını vurgulayan Aksakal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milliyetçi, vatansever, emekten yana sol bir parti olma anlayışımız çerçevesinde 2023 seçimlerinde nasıl devletimizin yanında yer aldıysak, 2024 seçimlerinde de aynı anlayış çerçevesinde Cumhur İttifakı ile birlikte öncelikle ülkemizin ve devletimizin, sonra partimizin çıkarlarını önceleyerek bir kurgu yapacağız. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızla yaptığımız görüşme kapsamında bir sonuç yaratabilirsek 31 Mart sonrasında CHP'nin sahip olduğu 11 büyükşehir başta olmak üzere birçok il ve ilçe belediyesi Cumhur İttifakı bileşenlerine geçecek ve Türkiye rahat bir nefes alacaktır."