Taciz ateşi cezasız kalmadı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 12:51, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 13:00
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin taciz atışlarına karşılık vermeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.