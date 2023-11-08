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Türkiye'de 4,6 milyon düzenli göçmen yaşıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 milyon 254 bin 904'ü geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere 4 milyon 643 bin 986 düzenli göçmenin Türkiye'de yaşadığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 13:47, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 13:48
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Türkiye'de 4,6 milyon düzenli göçmen yaşıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye'deki düzenli göçmen sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, "Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 254 bin 904, ikamet izni ile kalan yabancıların sayısı 1 milyon 129 bin 614, uluslararası koruma kapsamında kalanlar 259 bin 468 olmak üzere, ülkemizde toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli göçmen bulunuyor." bilgisini verdi.

Asıl mücadelelerinin, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle olduğuna işaret eden Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede temel stratejilerinin, sorunun kaynağında çözümü, etkili sınır güvenliği tedbirleri, ülke içerisinde saha daraltma ve etkin yakalama ile mevzuatın öngördüğü şekilde kesintisiz işleyen sınır dışı sistemlerinden oluştuğunu vurguladı.

200 bin göçmen sınırda engellendi

Bakan Yerlikaya, 1 Ocak-1 Kasım tarihlerinde, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 5 bin 80 operasyon yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürüttüğü şüphesiyle 8 bin 333 kişi yakalanırken bunların 2 bin 543'ü tutuklandı, 976'sı hakkında adli kontrol kararı alındı. Operasyonlar sonucu ülke genelinde 205 bin 368 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut birliklerimizin başarılı çalışmalarıyla da aynı dönemde 193 bin 959 düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi."

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Rasyonel zemine oturan çalışmalar sonucunda 596 bin gönüllü geri dönüş sayısına ulaşıldı" dedi.

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