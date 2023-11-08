Ücretli öğretmenler, yüzde 25 zammın hayata geçmesini istiyor

Ücretli öğretmenler yüzde 25 zammın yılbaşından önce hayata geçmesini talep ediyor.

Eylül ayında yapılan açıklama ile ücretli öğretmenlere yüzde 25 zam yapılacağı kamuoyuna duyurulmuştu.

Ek ders karşılığı öğretmenlik yapan ve aile geçindirmek zorunda olan öğretmenler, ücretleri çok düşük olduğundan mağduriyet yaşamakta.

Mevcut şartlarda ücretli öğretmenler, asgari ücreti dahi altında maaş alıyor.

Ücretli öğretmenler yüzde 25 ek zammı alırsa bir nebze de olsa mutlu olacak.

Verilen sözün gereği olarak zammın gecikmeden yapılması gerekiyor.

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