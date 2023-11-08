Hamsinin kilo fiyatı 35 liraya düştü

Türkiye'nin hamsi balığı ihtiyacının büyük ekseriyetinin karşılandığı Karadeniz'de bu yıl palamudun olmayışından dolayı bolca hamsi çıkıyor. Hamsinin bollaşması ile Karadeniz bölgesinde olduğu gibi Türkiye'nin genelinde de fiyatlar düşmeye başladı. Iğdır'da da vatandaşlar düşen fiyatlar ile bu yıl balığa doyacak. Kilogram fiyatının 35 liraya düştüğü Iğdır'da balıkçılar fiyatları uygun tutarak vatandaşların bu yıl bolca hamsi yemesine vesile oluyor.

Bu yıl hamsinin çok ucuz olduğunu belirten balık satıcısı Serhat Savaş, "15 Eylül'de balık sezonumuzu açtık. Şu an elimizdeki balıkların hepsinin fiyatı uygundur. Hamsinin 3 kilosu 100 liradır. Elimizden geldikçe halkımız için fiyatları düşürmeye çalışıyoruz. Balık fiyatı beyaz etten ve kırmızı etten düşüktür. Denizlerde balık çok çok çıkıyor. Şu an hamsinin 3 kilosu 100 lira, lüfer 300 lira, kefal 90 lira, levrek ve çupra 220 liradır. Elimizden geldiğince fiyatları uygun tutmaya çalışıyoruz" dedi.