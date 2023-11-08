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İlber Ortaylı'dan üniversitelere 'tarih öğretimi' eleştirisi

Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Üniversitelerin hocaları ve talebeleri ortaokul, lise öğrencisine tarih öğretebilecek adamı yetiştirmiyorlar" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 14:06, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 14:06
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İlber Ortaylı'dan üniversitelere 'tarih öğretimi' eleştirisi

Gazi Üniversitesi tarafından Mimar Kemaleddin Salonu'nda "100. Yılda Cumhuriyet ve Eğitim" başlıklı konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkiye'de tuhaf bir haddini bilmezlik var. İnsanlar, uzak kasabaların kahvehanelerinde ve meyhanelerinde bir sürü saçma şeyin yanında politika ve tarih de konuşurlar. Tarihin bir ihtisas işi olduğunu, ihtisas değilse bile bir bilgi birikimi işi olduğunu düşünemezler. Maalesef tarih eğitmenlerimiz bu meseleyi halledemiyorlar. Üniversitelerin hocaları ve talebeleri ortaokul, lise öğrencisine tarih öğretebilecek adamı yetiştirmiyorlar. Benim tarih diplomamın arkasında 'pedagojik belgesi almamıştır' diyor. Alsan ne olacak ki sanki? O pedagoji dersinin nasıl öğretildiğini biliyorum. Lisede tarih öğretmeyi bilmiyorlar. Şimdi de zaten tarih derslerini sürekli kırpıyorlar 'O konu okutulmasın, bu konu okutulsun' diyerek. Talim ve Terbiye Kurulu gibi kurumlara karşı değilim fakat iyi çalışması ve bilgili olmaları gerekir" dedi.

"Türkiye'de ordu çok mühim bir müessesedir"

Batılılaşmanın keyfi bir mesele olmadığını ifade eden Prof. Dr. Ortaylı, şunları söyledi:

"Batılılaşmamız bir savunma icabıdır. Memleketin daha teknik bir askerlikle savunulması, teknik askerlik için tıp, veterinerlik ve eczacılığın gelişmesi söz konusu olduğu için bu işleri başardık. Hatta müzik dahil. Bir Türk müziği ustası olan 2. Mahmut mehteri kaldırdı. 'Bu müzikle modern harp yapılmaz' dedi. Haklıydı, çünkü hafif topçuların geliştiği, ordunun hareketliliğinin mobilitesinin son derece arttığı, gürültünün, top seslerinin, orduların nidasının göğe yükseldiği bir yerde mehter dinlenmez. Ama orduyu sevk etmek, moralini sağlamak için düzenli bando ve müzik lazımdır. Müzik öyle geldi. Mimarinin de alası öyle girdi. Türkiye'de ordu çok mühim bir müessesedir."

"Cumhuriyeti ayakta tutmadığınız zaman gidecek bir yerinizin olmadığını bilin"

Türkiye Cumhuriyeti'nin her şeye rağmen kendini gösteren bir memleket olduğuna inandığını ifade eden Ortaylı, "Etrafla mukayese ettiğin zaman şükrediyorum. Bunu ayakta tutmak vazifemiz. Bunu ayakta tutmadığınız zaman gidecek bir yerinizin olmadığını bilin" dedi. Ortaylı şöyle devam etti:

"Mazide çok büyük işler başarmış bir milletin, büyük bir tarihe sahip olan milletin tarihini yazmak için uğraşırız. Memleketi düzeltmek için uğraşırız. Çalışan büyük adamlarımızı takip ederiz. Bu bize kalan mirastır. Bunu bu şekilde götürürüz. 100 sene yaşamak, bir Cumhuriyet idaresi için her şeye rağmen o milletin fazilet ve meziyet sahibi olduğunu gösterir" değerlendirmesinde bulundu.

Konferansa Gazi Üniversitesi akademisyenleri, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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