Rus turistler bu ilçeye akın akın geliyor

Rusya'dan 3 gün önce yola çıkan ve İstanbul'un ardından Bartın'ın Amasra ilçesine yanaşan Astoria Grande kruvaziyer gemi, sabah saat 07:30 sıralarında 952 yolcu ve 423 personeli ile 31. kez Amasra Limanı'na yanaştı. Yaklaşık 16 ayda geçekleşen seferler ile bölgeye gelen Rus turist sayısının 30 bini aştığı öğrenildi. Bölgeye en fazla turistin taşındığı seferlerinden birini bugün gerçekleştiren gemi ile ilçenin Cenova izleri taşıyan dar sokakları Rus turistlerle doldu. Kış mevsimine rağmen Türkiye'ye düzenlenen gemi yolculuğuna yoğun ilgi gösteren Ruslar, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir sefer esnasında görerek, ''Lala, Lala, çeşmi cihan bu mu ola'' dediği Bartın'ın Amasra ilçesin gezerek, yakından tanıyor. İlçeye akın akın gelen Rus turistler, bölgenin doğal, güzelliklerini yakından görerek, eşsiz manzarasında sık sık fotoğraf çekiliyor. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ve Hitiler ve Çağdaş Kaşkalar, Fenikeliler, İyonyalılar, Persler, Makedonlar, Pontoslular, Bizanslılar ve Romalıların yaşadığı bilinen ilçenin kültürel ve tarihi alanlarını karış karış gezen Rus turistler, ilçede yapılan balık, salata, çay ve Türk kahvesi gibi yiyecek ve içecekleri de tadıyor. Amasra'nın yanı sıra kafileler halinde Safranbolu ve Bartın'ı da gezen turistlerden bazıları ise Amasra'daki plajlarda denizin tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığının 22, deniz sıcaklığının ise 18 dereceye kadar düştüğü ilçedeki kumsallara giden turistler, yüzmenin ve kumsalda güneşlenmenin tadını çıkarıyor.

İlçe Kaymakamı Kadir Perçi ve ilçe yetkilileri tarafından karşılanan geminin bu akşam saat 17:00 sıralarında Amasra Limanı'ndan ayrılarak Ordu'nun Ünye Limanı'na doğru hareket edecek.