Sağlık-Sen'den Kreş Projesi

Üyelerine destek olmak için birçok projeyi hayata geçiren Sağlık-Sen şimdi de "Kreş" projesi için çalışmalara başladı. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık-Sen Kreş"lerinin yakında birçok ilde açılacağının müjdesini verdi.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının en önemli sorunları arasında yer alan kreş sorununa karşı Sağlık-Sen, "Kreş" projesini hayata geçiriyor. Birçok ilde açılması planlanan kreşlerle ilgili Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, açıklamalarda bulundu.

"Göreve Geldiğimiz Günden Beri Eser Sendikacılığı Dedik"

Göreve geldikleri günden itibaren birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Doğan, "Göreve geldiğimiz günden beri 'eser sendikacılığı' dedik, 'hizmet sendikacılığı' dedik ve bu yönde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek somut adımlar attık. Sağlık-Sen Otel, Sağlık-Sen Taksi, Etüt Merkezi, SİMER'den sonra şimdi de sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının en önemli sorunları arasında yer alan kreş problemini ortadan kaldırmak için 'Sağlık-Sen Kreş' projesini hayata geçiriyoruz" dedi.

"Yakın Tarihte Sağlık-Sen Kreş Tabelalarımızı Göreceğiz"

Doğan, önümüzdeki günlerde kreşlerin açılacağının müjdesini vererek, "Yakın tarihte illerimizde Sağlık-Sen Kreş tabelalarımızı göreceğiz. Böylece sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın bir sorununu daha ortadan kaldırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.