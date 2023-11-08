TOKİ, bin 779 sosyal konutu teslim etmeye başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, farklı illerde inşasına başladığı bin 779 konutun yapımını tamamladı. Bu kapsamda Aksaray Sultanhanı 3. Etap'ta 158, Çorum Merkez Kuruçay'da 743, Denizli Baklan'da 94, Erzurum Aziziye Gezköy Mahallesi 1013 Konut Projesi'nde 299, Karaman Merkez Kırbağı Mahallesi'nde 317, Kars Sarıkamış 3. Etapta 206, Kırşehir Mucur'da 253, Konya Akören 3. Etap'ta 219, Konya Yalıhüyük'te 59 konut olmak üzere toplam bin 779 konutun inşasını tamamlayan TOKİ, anahtar teslimine de başladı. 16 Ekim'de hak sahiplerine verilmeye başlanan konutların teslimi kasım ayı sonuna kadar devam edecek.

"Ülkemize güvenli konut ve işyerleri kazandırmaya devam edeceğiz"

Vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ettiklerini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak bir yandan afet bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırıyor, diğer yandan kentsel dönüşümle ülkemizin yapı stokunu yeniliyor, öte yandan da sosyal konut projelerimizle vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda ülke genelinde yapımı devam eden sosyal konut projelerimizden bin 779'unun inşasını bitirdik. Ekim ayı itibariyle anahtar teslimlerine başladığımız konutlarımızı, Kasım sonuna kadar teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize güvenli, iklim dostu ve sıfır atık uyumlu konut ve iş yerleri kazandırmaya devam edeceğiz."