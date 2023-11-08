Bursa'da 'Mercek Operasyonu'nda 88 şüpheli tutuklandı

Operasyonda bir miktar esrar ele geçirildi, "hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanma, yaralama, uyuşturucu madde ticareti ve kasten öldürme" suçlarından arandığı tespit edilen 102 şüpheli yakalandı.

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