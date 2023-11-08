Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı'nın ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı

Şahin'in son görüştüğü kişinin H.K. isimli kadın olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin, yaşadıkları tartışmanın ardından Şahin'in başına taşla vurarak olay yerinden kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net