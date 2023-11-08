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Öğretmene saldırı girişiminde veli şikayetçi oldu, kaymakamlık soruşturma başlattı

Öğretmene saldırı girişimi ve tehdit iddiasında yeni gelişme: Veli şikayetçi oldu, kaymakamlık soruşturma başlattı

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 16:57, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 16:59
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Öğretmene saldırı girişiminde veli şikayetçi oldu, kaymakamlık soruşturma başlattı

Samsun'da kadın öğretmenin kendisine saldırdığını iddia ettiği veli suçlamaların doğru olmadığını söylerken, kaymakamlık ise öğretmen hakkında idari soruşturma başlattı.

Atakum Milli Eğitim Vakfı İlkokulu'nda 3 Kasım Cuma günü meydana gelen olayda, okulda görevli sınıf öğretmeni Lale Günday, bir velisi tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etmiş ve şikayetçi olmuştu. Sendika da okul önünce basın açıklaması yaparak öğretmene sahip çıkmıştı.

İddiaların ardından açıklama yapan öğrenci velisi Mürsel Arıcı, çocuğunun öğretmenin psikolojik ve fiziksel baskısına maruz kaldığını ileri sürdü. Çocuğunu Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürerek 'akut stres bozukluğu' raporu aldığını belirten Mürsel Arıcı, bu rapor sonrasında çocuğun sınıfının değiştirildiğini ifade etti.

"Ölümle tehdit etmedim, fiziksel bir temasım olmadı"

Öğretmenin açıklamalarının doğru olmadığını ifade eden veli Mürsel Arıcı, "Milli Eğitim Vakfı İlkokulu'nda 2 çocuğum okuyor. Öğretmen hanımın yapmış olduğu açıklamaya binaen bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Olay 17 Ekim'de başlıyor. Çocuğun sırtından çantasını alarak sert bir şekilde atıyor. Diğer öğrencilerin eşime söylemesi üzerine eşim de öğretmene soruyor. 'İyi ki yaptım, yine yaparım' gibi ifadelerde bulunuyor. Daha sonra sınıfta çocukları toplayarak tehdit ifadeleri kullanıyor. Çocuğum ise o an korkudan altına kaçırıyor. Tırnaklarını yiyor. Psikolojik travma yaşıyor. Bu olaydan sonra Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden 'akut stres bozukluğu' raporu aldık. Daha sonra sınıf değişikliği yapıldı. Sınıf değişikliği olduktan sonra daha saldırgan bir hale geldi. 'O çocuğu benim sınıfımdan alamazsınız, size neler yapacağım' gibi tehditler savurdu. Olay adli makamlara intikal etti. Yaptığı açıklamalar doğru değil. Kendisini ölümle tehdit etmedim, fiziksel bir temasım olmadı. 20 günden beri başvurmadığım merci kalmadı. Şu anda olay yargı aşamasındadır. Kamera görüntüleri ortaya çıktığında gerçek de ortaya çıkacaktır" dedi.

Kaymakamlık soruşturma başlattı

Atakum Kaymakamlığı ise öğretmenle ilgili idari soruşturma başlattı.

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