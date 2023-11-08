Altının kilogram fiyatı 1 milyon 800 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 788 bin lira, en yüksek 1 milyon 847 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1 artışla 1 milyon 800 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 782 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 4 milyar 260 milyon 724 bin 598,92 lira, işlem miktarı ise 2.374,70 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 273 milyon 657 bin 715,24 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Ahlatçı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: