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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 17:51, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 17:52
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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları28,499028,500028,507028,5080
Avro30,405030,406030,456030,4570
Sterlin35,016035,133035,00035,1170
İsviçre Frangı31,601031,760031,659031,8180
ANKARA
ABD Doları28,469028,549028,477028,5570
Avro30,365030,445030,416030,4960
Sterlin34,956035,166034,940035,1500

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