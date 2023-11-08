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Emre Belözoğlu, yardımcı hakemlerin kendisine olan tavrından rahatsız:

"Özellikle yan hakemlerin, dördüncü hakemlerin sadece benim kulübemin yanında olmasından dolayı rahatsızlığımı daha önce dile getirmiştim. Burada ne yazık ki ön yargı ya da talimat var"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 18:40, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 18:15
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Emre Belözoğlu, yardımcı hakemlerin kendisine olan tavrından rahatsız:

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakemlerin kendisine karşı ön yargılı olduğunu ve yedek kulübesine bu yüzden çok müdahale ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Bitexen Antalyaspor'la karşılaşacak MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, Beştepe Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezon başından bu yana Başakşehir'de bir, Ankaragücü'nde de üç sarı kart gördüğü için cezalı duruma düşen Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Küçük yaştan beri futbol camiasının içindeyim. Birazcık da çok küçük yaşlardan beri bu camianın içinde olmanın hep sıkıntılarını yaşamış birisi oldum. Şikayetçi değilim. Her nimetin kendince bir külfeti var. Özellikle yan hakemlerin, dördüncü hakemlerin sadece benim kulübemin yanında olmasından dolayı rahatsızlığımı daha önce dile getirmiştim. Burada ne yazık ki ön yargı ya da talimat var. Bu benim tarafımdan yönetilmesi gereken bir süreç ama karşı taraftan bakıldığında da planlı bir ön yargı olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da rahatsızım. Hem de elimden geldiğince hakkaniyetli cümleler kurmaya çalışıyorum. Fakat devamlı benim kulübemin yanında olan dördüncü hakemi görmek istemiyorum."

- "Ankaragücü'ne karşı oynamak da zor"

Emre Belözoğlu, RAMS Başakşehir karşısında deplasmanda 3-3 berabere kaldıkları maçta oyun olarak üstün olduklarını vurgulayarak, "Cuma günü ligin dinamik organizasyonu olan takımlardan bir tanesiyle karşılaşacağız. İnşallah milli araya mutlu bir şekilde girmek istiyoruz. Bunu da yapabilecek gücümüz olduğunu düşünüyorum. Biraz önce de söylediğim ligde her maç zor, kazanmak zor ama Ankaragücü'ne karşı oynamak da zor. O yüzden biz elimizden geldiğince her maçı ayrı şekilde senaryolaştırıp arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Bu maç özelinde de taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Ankaragücü'nün kendi sahasında en büyük gücü taraftarı. Bunu net bir şekilde bir çok kez bu büyük camianın karşısında futbolcu olmuş birisi olarak net bir şekilde söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, savunma oyuncusu Kitsiou'nun takımla çalışmalara başladığını ancak Antalyaspor maçında forma giymeye hazır olmadığını aktardı.

Ankara'ya çok alıştığını da dile getiren Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ankara'ya geldiğimiz günden beri herkes alışmamız için her şeyi yaptı. Çok kısa süre içinde kendimi buraya ait birisi, bu büyük camianın en taze en yeni üyesi olarak hissettim. Gerek tesis çalışanlarımız, gerek yönetici büyüklerimiz, Sayın Başkanımız önderliğinde herkes bunu çok net bir şekilde bize hissettirdi. Sokağa çıktığımızda Ankara'da Ankaragücü'nün o gücünü hissetmek beni mutlu ediyor. Ben bundan beslenen bir sporcuydum. Aynı zamanda öyle bir teknik adamım. Ankara'yı çok sevdim. Avrupa şehirleri gibi bir şehir anlayışı var. Burada gerçekten temiz bir şehir var, insanların samimi, o bürokrasinin getirmiş olduğu havayı da hissediyorsunuz ama aynı zamanda da Anadolu insanın da mütevaziliğini sokakta görebiliyorsunuz."

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