Saadet Partisi milletvekilleri Mısır'daki incelemelerine ilişkin rapor hazırladı

Milletvekili Mesut Doğan, Mısır heyetinde bulunan, partisinin Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya ve Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Doğan, Filistin'e destek kapsamında gittikleri ve dört gün kaldıkları Mısır'da, Gazze'ye ulaştırılmaya çalışılan yardımlarla ilgili süreci yerinde incelediklerini, yetkililerle de görüştüklerini, gözlemlerini rapor haline getirdiklerini bildirdi.

Denizli Milletvekili Ün, Mısır'daki Cuma hutbelerinde Gazze'nin boşaltılmaması gerektiğinin belirtildiğini kaydetti. Ün, Filistinlilerin saldırıların durdurulmasına yönelik irade ortaya konulması ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Hatay Milletvekili Çalışkan, Filistinlilerin, yaşadıkları toprakları terk etmek istemediğini, ancak dünyanın İsrail'in saldırılarına sessiz kaldığını belirtti.

Gazze'de büyük trajedi yaşandığını vurgulayan Çalışkan, "Kola kutusu dökerek protesto etmenin hiçbir anlamının olmadığı anlaşılmalıdır." dedi. Türkiye'nin İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını isteyen Çalışkan, Filistin'e sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

İstanbul Milletvekili Kaya da bölgede çok sayıda yardım tırı gördüklerini, ancak İsrail'in, bu yardımların girişini engellediğini ifade etti.