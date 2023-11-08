Konya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen eski belediye başkanı öldü

Bakan Tekin'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi çağrısı
Bakan Tekin'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi çağrısı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın.
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın.
Sponsorlu İçerik
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'AB'nin raporuna tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'AB'nin raporuna tepki
TBB yargıtay üyeleri için 'görevden el çektirme' başvurusunda bulunacak
TBB yargıtay üyeleri için 'görevden el çektirme' başvurusunda bulunacak
AK Parti'den 'Yargıtay' kararı değerlendirmesi: Yazık, çok yazık!
AK Parti'den 'Yargıtay' kararı değerlendirmesi: Yazık, çok yazık!
KARDEMİR'den emekli olan işçilerin yerine çocukları işe girebilecek
KARDEMİR'den emekli olan işçilerin yerine çocukları işe girebilecek
TOKİ 1779 sosyal konutu teslim etmeye başladı
TOKİ 1779 sosyal konutu teslim etmeye başladı
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları sonuçlandı
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları sonuçlandı
Yargıtay'dan bir ilk! Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusu
Yargıtay'dan bir ilk! Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusu
AB Komisyonu 2023 Türkiye Raporu'nu açıkladı
AB Komisyonu 2023 Türkiye Raporu'nu açıkladı
Ankara'da özel halk otobüslerine ücretsiz binme hakkı geri geldi
Ankara'da özel halk otobüslerine ücretsiz binme hakkı geri geldi
Anayasa Mahkemesi'nden 'Dezenformasyon Yasası' kararı
Anayasa Mahkemesi'nden 'Dezenformasyon Yasası' kararı
'Efsane kasım' indirimlerinde sahte link uyarısı
'Efsane kasım' indirimlerinde sahte link uyarısı
Sıfır araç bollaştı, 'yaşlı' ikinci el araçların satışı yarı yarıya geriledi
Sıfır araç bollaştı, 'yaşlı' ikinci el araçların satışı yarı yarıya geriledi
Alo 170'te EYT yoğunluğu: 10 ayda 25 milyon kez arandı
Alo 170'te EYT yoğunluğu: 10 ayda 25 milyon kez arandı
CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti
Türkiye'de 4,6 milyon düzenli göçmen yaşıyor
Türkiye'de 4,6 milyon düzenli göçmen yaşıyor
Dolar, rekorunu 28,52 TL'ye taşıdı
Dolar, rekorunu 28,52 TL'ye taşıdı
Bakan Tunç açıkladı: Depremle ilgili davalarda yeni bir usul uygulanacak
Bakan Tunç açıkladı: Depremle ilgili davalarda yeni bir usul uygulanacak
Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hançerleme' yanıtı
Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hançerleme' yanıtı
Ekimde en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları
Ekimde en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları
'750 bin Gazzelinin alınması karşılığında döviz sağlanacak' iddiası yalanlandı
'750 bin Gazzelinin alınması karşılığında döviz sağlanacak' iddiası yalanlandı
2024 yılı resmi tatil günleri
2024 yılı resmi tatil günleri
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi açıklaması
Engin Polat'tan 25 milyon TL'lik harçlık savunması
Engin Polat'tan 25 milyon TL'lik harçlık savunması
Kılıçdaroğlu neden çekilmediğini açıkladı: O tweet çok ağırıma gitti
Kılıçdaroğlu neden çekilmediğini açıkladı: O tweet çok ağırıma gitti
Futbolda bahis operasyonunda 43 şüpheliye gözaltı
Futbolda bahis operasyonunda 43 şüpheliye gözaltı
Ayakkabıda alarm! Açık büyüdü, istihdam kaybı 80 bine dayandı
Ayakkabıda alarm! Açık büyüdü, istihdam kaybı 80 bine dayandı
1000 Hakim ve savcı yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de
1000 Hakim ve savcı yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de
Merkez Bankası'nın sadeleşme adımları devam ediyor
Merkez Bankası'nın sadeleşme adımları devam ediyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Konya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen eski belediye başkanı öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen eski Karacadağ Belediye Başkanı Hızır Özkan öldü, eşi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 20:46, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 20:47
Yazdır
Konya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen eski belediye başkanı öldü

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karacadağ Mahallesi'nde yaşayan Hızır Özkan (81) ve eşi Elife Özkan (63) kendisinden bir süredir haber alamayan komşuları tarafından evde baygın halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Hızır Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu ağır olan Elife Özkan ambulansla kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesi'ndeki müdahale sonrası sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İncelemelerin ardından hayatını kaybeden Hızır Özkan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Olayda yaşamını yitiren Hızır Özkan'ın 1989-1999 yılları arasında Karacadağ Belediye Başkanlığı, 10 yıl da muhtarlık yaptığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber