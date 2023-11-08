TBB yargıtay üyeleri için 'görevden el çektirme' başvurusunda bulunacak
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, sosyal medya hesabından Türkiye Barolar Birliği olarak almış oldukları kararı açıkladı. Sağkan, yarın Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelirine almış oldukları skandal karar üzerine ilgili yargıtay üyeleri için 'Görevden el çektirmeye davet' talebiyle Yargıtay'a başvuru yapacaklarını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 20:48, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 22:18
Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı Anayasa'yı yok sayarak Anayasa Mahkemesi'ni fiilen ortadan kaldırma çabasından ibarettir. Kararın hukuken değerlendirilebilecek hiçbir yanı bulunmamaktadır.
Birliğimiz tarafından Anayasayı yok sayan ilgili daire üyeleri bakımından "görevden el çektirmeye davet" yaptırımının uygulanması için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu'na yarın itibariyle gerekli başvuru yapılacaktır.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Anayasal düzeni yok sayan bu keyfi uygulamaya karşı hukukun üstünlüğünü ve yurttaşlarımızın haklarını korumak için yapılacakları belirlemek üzere yarın sabah olağanüstü gündemle toplantı kararı almıştır.