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Bakan Tekin'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi çağrısı

"Gazze'de yaşanan insanlık dramı ülkemizi derinden yaralamaktadır. Çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine sebep olan ve savaş suçu işleyen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi, çatışmanın barışçıl şekilde çözümü, bölgenin bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması için küresel vicdanın harekete geçmesi hayati öneme arz etmektedir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 21:46, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 21:47
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Bakan Tekin'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi çağrısı

Fransa'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 42. Genel Konferansı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi çağrısında bulundu.

Bakan Yusuf Tekin, başkent Paris'te merkezi bulunan UNESCO'nun 42. Genel Konferansı çerçevesinde düzenlenen "Genel Politika Görüşmeleri" oturumlarına katıldı.

Tekin, buradaki konuşmasında Genel Konferans başkanlığına seçilen Romanya'nın UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Simona-Mirela Miculescu'yu tebrik etti ve Miculescu'nun görevini yürütmesinde Türkiye'nin her türlü işbirliğine açık olduğunu söyledi.Adil ve refahlı bir geleceğin inşası adına insanlığın vicdanı için hedeflerin belirlendiği uluslararası platformlarda hala savaş ve çatışmaların konuşuluyor olmasının kendilerini endişeye sevk ettiğini kaydeden Tekin, şu sözleri kaydetti:

"Gazze'de yaşanan insanlık dramı ülkemizi derinden yaralamaktadır. Çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine sebep olan ve savaş suçu işleyen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi, çatışmanın barışçıl bir şekilde çözümü, bölgenin bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması için küresel vicdanın harekete geçmesi hayati önem arz etmektedir."

Tekin, Türkiye'nin tarihi sorumlulukları ve devlet gelenekleri çerçevesinde insani yardımlarda etkin bir varlık gösterdiğini ve uluslararası alanda ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

- "Uluslararası barışın sağlanmasında temel unsurun eğitim olduğunun farkındayız"

Türkiye'nin, Gazze'deki saldırıların ilk gününden itibaren uluslararası kuruluşlarla iletişim halinde yardımlarda bulunmaya devam ettiğini aktaran Tekin, "Dünyaya değer katan, dünyayı değiştiren ve uluslararası barışın sağlanmasında temel unsurun eğitim olduğunun farkındayız." dedi.

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 2022 yılı Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde vurguladığı üzere yaşa, cinsiyete, ekonomik düzeye, etnik kökene, dine ve bölgeye bakılmaksızın tüm öğrencilerin nitelikli, kapsayıcı ve adil bir eğitime erişmesi gerektiğini kaydetti.

"Türkiye olarak, dünya barışının tesisine yönelik çalışmalar kapsamında müfredatımızdaki ötekileştirici unsurların tamamını çıkarttık." diyen Tekin, tüm ülkelerin eğitim bakanlarını bu konuda çalışma yapmaya davet etti.

Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim politikasının, yaşam ve kalkınma için beceri geliştirme, iklim değişikliği ve çevre eğitimi, dijital okuryazarlık yeteneklerini geliştirme ve öğretmen gelişimi konuları üzerine inşa edilmekte olduğunu anlattı.

UNESCO'nun Küresel Eğitim İzleme Raporu'nda yer alan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi çerçevesinde mühendislik konularının da müfredata geniş şekilde dahil edildiğini anlatan Tekin, Türkiye'nin artık eğitim öğretim altyapısı ve sistemiyle birçok dünya ülkesine örnek gösterilecek düzeye geldiğini dile getirdi.

Bakan Tekin, Türkiye'nin son yıllarda uluslararası öğrenci hareketliliği anlamında da tercih edilen ülkelerden biri haline geldiğini ve çok sayıda ülkeden gelen uluslararası öğrencilere burs vermekte olduğunu belirtti.

UNESCO'nun kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye'nin, düzenli bütçeye en fazla katkı sağlayan 20 ülke arasında bulunduğunu belirten Tekin, "Bu yıl itibariyle Cumhuriyetin 100. yılını kutlayan ülkemiz, UNESCO'nun yürüttüğü faaliyetlere destek sağlamaya ve gelecek dönemde de yeni sorumluluklar yüklenmeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Dünyada somut olan ve somut olmayan kültürel varlıklar açısından Türkiye'nin zengin ülke olduğunu vurgulayan Tekin, bu bağlamda, Dünya Kültürel ve Doğal Miras Sözleşmesine Taraf Devletler Genel Kurulu'nun 24. Oturumu çerçevesinde 22 Kasım'da seçimleri yapılacak olan 2023-2027 dönemi Dünya Mirası Komitesi'ne Türkiye'nin adaylığına destek beklediğini söyledi.

Tekin, ayrıca, uluslararası platformlarda denetçilik ve maliye konularında yetkinliğini ispat etmiş olan Sayıştay Başkanlığının 2024-2029 dönemi UNESCO Dış Denetçiliğine aday olduğunu ifade etti.

"Dünyada yaşanmakta olan insani ve doğal felaketler, acil durumlarda ve kriz anlarında müdahale mekanizmalarının ne denli önemli olduğunu göstermektedir." diyen Tekin, Türkiye'de 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri neticesinde bunun önemini yakinen tecrübe ettiklerini söyledi.

Tekin, "Bu süreçte yaralarımızı hızlıca sarmak ve eğitimi sekteye uğratmamak adına büyük çaba gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, konuşma öncesi Cezayir Milli Eğitim Bakanı Abdulhakim Bilabid ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Konferans, 22 Kasım'a kadar devam edecek.

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