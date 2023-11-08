Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle tren yolculuğunda yakalandı

"Yağma ve tehdit" suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 11 ay 16 gün hapis cezası bulunan K.A'nın başkasına ait kimlik ile Doğu Ekspresi'nde yolculuk yaptığı belirlendi.

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