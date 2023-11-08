Diplomasız ve seyyar diş hekimliği yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan ve diplomasız seyyar çalışan 2 kişinin, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 22:32, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 22:26
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kavaklıdere Mahallesi'nde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan 2 şüpheli, diplomasız seyyar çalıştıkları esnada Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından muhtelif tıbbi malzemelerle birlikte yakalandı.
Şüpheliler hakkında 1219 Sayılı Kanun kapsamında diplomasız hekimlik yapmak suçundan işlem başlatıldı.