Diplomasız ve seyyar diş hekimliği yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kavaklıdere Mahallesi'nde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan 2 şüpheli, diplomasız seyyar çalıştıkları esnada Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından muhtelif tıbbi malzemelerle birlikte yakalandı.

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