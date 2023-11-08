Komşularının şikayetçi olduğu silahlı kişi, özel harekat ekiplerince evden çıkarıldı

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Yüksekalan Mahallesi 488 Sokak'taki evde yaşayan R.K'nin (52) gürültü yaptığı ve çevreye rahatsızlık verdiği yönünde komşularınca ihbarda bulunuldu.

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