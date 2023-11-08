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AYM yeniden yapılandırılmalı

AYM, Can Atalay kararıyla Anayasının 14. maddesini işlevsiz hale getirmesi ve hakkındaki hüküm kesinleşmemiş ve mutlak terör suçu işlemiş tüm şüphelilere TBMM yolunu açmıştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 23:31, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 23:33
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AYM yeniden yapılandırılmalı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise, gezi davasından mahkum olduktan sonra milletvekili seçilen ve Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ihlal kararı verdiği Avukat Can Atalay kararında hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında yaptığı suç duyurusu sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteciler, aktivistler, hukukçular ve sosyal medya kullanıcıları Yargıtay'a destek verirken Anayasa mahkemesini eleştirdiler.

Kısa süre içerisinde AYM yeniden yapılandırılmalı etiketi Türkiye gündeminde 1. sıraya oturdu.

Anayasa Mahkemesinin Bazı Tartışmalı Kararları da sosyal medya kullancıları tarafından tekrar gündeme getirildi.

*Anayasa Mahkemesinin HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunu reddetmesi yargı müessesesini dikkate almamaktı.

*Unutmadık!
Anayasa Mahkemesi, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan 9 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi.

*AYM Can Atalay kararıyla Anayasının 14. maddesini işlevsiz hale getirdi.
Hakkındaki hüküm kesinleşmemiş ve mutlak terör suçu işlemiş tüm şüphelilere TBMM yolunu açtı.

*FETÖ'den 26 yıl hapis cezası alan mahrem imam, cezaevinde işkence gördüğüne dair bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, hiçbir delil olmamasına rağmen başvuruyu kabul edip FETÖ'cüye 50 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

*AYM, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye ağır hakaret içeren pankartı ifade özgürlüğü saydı. Haklarında kamu davası açılan ÖDP'liler, ifade özgürlüklerinin kısıtlandığı gerekçesiyle 15'er bin lira manevi tazminatla ödüllendirildi.

*Anayasa Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı ve 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı vererek, Demirtaş'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.

*AYM, MLKP üyesinin mezarı başındaki anmaya katılan ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle mahkumiyet kararı verilen Figen Yüksekdağ'ın yaptığı başvuruyu karara bağlayarak, Yüksekdağ'a manevi tazminat verilmesine karar verdi.

*Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, "ışıklar yanıyor" notu ile yüksek mahkeme binasının fotoğrafını paylaşarak darbe imasında bulunmuştu.

AYM üyesinin anayasal düzeni tehdit etmesini asla unutmadık...

*AYM, İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilen eylemde "Önderimiz Başkan Öcalan" sloganları attığı için 1 yıl 8 ay hapis cezası alan kişiye verilen cezanın "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğunu belirterek 9 bin lira tazminat ödenmesini istemişti.

*AYM, ortakları ile Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütleriyle iltisaklı olduğu MİT ve EGM tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvurularının reddedilmesi kuralını iptal etti.

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