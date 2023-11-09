İsrail savaş uçakları Gazze'de yine hastanelerin çevrelerini vurdu

Öte yandan Rafah kentinin doğusuna da İsrail topçuları tarafından atışlar yapıldı.

Yine kentin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'ne yönelik düzenlenen hava saldırısı sonucu çevrede bulunan 3 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberlerine göre, binlerce hasta ve sığınmacının bulunduğu Şifa Hastanesi, İsrail uçaklarından aralıklarla atılan füzelerin hedefi oldu.

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